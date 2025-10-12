Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mở cửa đón khách trở lại

Ngày 12/10, ông Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, ngày mai (13/10), khu mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) được mở cửa trở lại để phục vụ người dân đến tham quan và dâng hương, thăm viếng.
Trước đó, ngày 3/10, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gia đình thông báo đóng cửa tạm thời để khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi).
Hàng năm có hàng chục nghìn người dân, du khách đến khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tham quan, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân đối với Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Vào những ngày cao điểm, chính quyền địa phương bố trí lực lượng, phương án phục vụ người dân đến viếng, dâng hương, dâng hoa để bảo đảm thuận lợi, an toàn.
Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thiệt hại do cơn bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất gây ra, ước tính khoảng 8.016 tỷ đồng. Trong đó, Nghệ An ghi nhận thiệt hại 1.426 tỷ đồng, Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng và Lào Cai khoảng 40 tỷ đồng.
Ngoài thiệt hại về kinh tế, thiên tai cũng khiến 51 người chết, mất tích; 139 người bị thương.
Trong lĩnh vực nông nghiệp có khoảng 34.400 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại; hơn 1.100 con gia súc bị chết hoặc cuốn trôi; gần 10.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản cũng chịu thiệt hại nặng nề.