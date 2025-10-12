Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mở cửa đón khách trở lại

(VTC News) -

Ngày 12/10, ông Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, ngày mai (13/10), khu mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) được mở cửa trở lại để phục vụ người dân đến tham quan và dâng hương, thăm viếng.

Trước đó, ngày 3/10, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gia đình thông báo đóng cửa tạm thời để khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi).

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến. (Ảnh: Netin)

Hàng năm có hàng chục nghìn người dân, du khách đến khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tham quan, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân đối với Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Vào những ngày cao điểm, chính quyền địa phương bố trí lực lượng, phương án phục vụ người dân đến viếng, dâng hương, dâng hoa để bảo đảm thuận lợi, an toàn.