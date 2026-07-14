Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Phú Thọ

Chiều 14/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Phú Thọ, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng và đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Phú Thọ (trên địa bàn xã Hy Cương), bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Phú Thọ là tỉnh có số lượng đối tượng chính sách, người có công lớn với 38.607 liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 292 nghĩa trang liệt sĩ và 2 đài tưởng niệm có mộ liệt sĩ, với tổng số 28.809 phần mộ liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Tỉnh đang nỗ lực triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 131 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu với tổng số 4.834 phần mộ; trong đó giai đoạn 1 gồm 4.539 phần mộ chưa có danh tính tại 126 nghĩa trang và giai đoạn 2 gồm 295 phần mộ thiếu thông tin tại 35 nghĩa trang.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thiện hệ thống sơ đồ mộ chí, sơ đồ nghĩa trang và danh sách liệt sĩ; chỉ đạo rà soát, đối chiếu chặt chẽ với thực tế, bảo đảm chính xác từng phần mộ phục vụ công tác lấy mẫu và số hóa dữ liệu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước (SN 1916, trú tại phường Vân Phú). Mẹ Phước là vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Gia (hy sinh năm 1950 trong kháng chiến chống Pháp) và là mẹ liệt sĩ Nguyễn Tiến Nghiệp (hy sinh năm 1972 tại Mặt trận phía Nam, kháng chiến chống Mỹ). Mẹ Phước cũng có một người con gái là thương binh Nguyễn Thị Hữu và có mẹ chồng là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng mong Mẹ Nguyễn Thị Phước cùng người thân trong gia đình luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách với những người có công ngày càng tốt hơn.