Tăng tốc thi công cầu trên cao tốc Bến Lức - Long Thành nối TP.HCM với Đồng Nai

Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, dự án phải tạm dừng từ năm 2020 khi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm đình trệ, gói thầu được tái khởi động từ tháng 5/2025 với nhà thầu mới để tiếp tục thi công, hướng tới hoàn thành và đưa toàn bộ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác.