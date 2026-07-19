Tăng tốc thi công cầu trên cao tốc Bến Lức - Long Thành nối TP.HCM với Đồng Nai

Sau hơn một thập kỷ triển khai với nhiều lần gián đoạn, cầu Phước Khánh - hạng mục cuối cùng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành - đang được các đơn vị thi công dồn lực hoàn thiện, hướng tới hợp long và hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 9/2026.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, cầu Phước Khánh hiện đạt hơn 95% khối lượng xây lắp. Tại khu vực hợp long giữa hai nhịp chính, nhà thầu đã hoàn thành công tác lao cáp dự ứng lực, đồng thời chuẩn bị lắp đặt ván khuôn lõi và cốt thép cho khối hợp long trong thời gian tới.
Trên công trường, đơn vị thi công cũng hoàn thành lắp đặt hệ gông liên kết giữa hai bản mặt cầu tại các trụ P15 và P16, đồng thời hoàn thiện ván khuôn đáy của khối hợp long.
Ngoài hạng mục chính, các công việc hoàn thiện như lắp đặt dải phân cách, lan can, hệ thống phòng cháy chữa cháy và vệ sinh mặt cầu cũng đang được triển khai đồng loạt.
Ông Lê Văn Khánh, tư vấn giám sát cầu Phước Khánh, cho biết để đảm bảo tiến độ, nhà thầu tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp. Ban ngày, mỗi trụ có khoảng 80-85 kỹ sư, công nhân làm việc; ban đêm duy trì 40-50 người.
Lực lượng tư vấn giám sát cũng túc trực 24/24 giờ để kiểm soát chất lượng và nghiệm thu ngay tại hiện trường. Theo kế hoạch, toàn bộ cầu Phước Khánh sẽ hoàn thành trong tháng 9/2026.
Ông Phan Văn Quân, Phó Giám đốc CTCP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, cho biết cầu Phước Khánh là một trong những công trình có kết cấu phức tạp bậc nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Cây cầu có tĩnh không thuộc nhóm cao nhất cả nước, đáp ứng yêu cầu cho tàu thuyền siêu trọng lưu thông. Phần cầu chính sử dụng kết cấu dây văng với hệ dầm thanh mảnh được treo bằng cáp cường độ cao, liên kết với hai trụ tháp hình chữ H cao khoảng 155 m.
Mỗi trụ tháp được bố trí hai mặt phẳng dây văng dạng rẻ quạt gồm 56 bó cáp. Hệ dây văng được nối liên tục giữa hai nhịp, đoạn giữa vượt qua đỉnh trụ tháp bằng kết cấu neo "yên ngựa", sau đó được neo vào dầm cứng ở hai đầu.
Theo đơn vị thi công, thiết kế này giúp hai bên dầm cầu cùng tham gia chịu lực thông qua hệ cáp liên tục, nhưng cũng khiến quá trình thi công, cân chỉnh kỹ thuật trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh đó, trụ tháp của cầu Phước Khánh cũng được thiết kế để chịu tác động của động đất và va chạm tàu thủy. Theo thiết kế, hai trụ chính có khả năng chịu va chạm trực tiếp của tàu trọng tải 20.000 tấn di chuyển với vận tốc 5 m/s.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km. Đến nay, khoảng 55 km hoàn thành, trong đó 30 km được đưa vào khai thác tạm thời. Cầu Phước Khánh được xem là mắt xích cuối cùng để thông toàn tuyến cao tốc.
Trước đó, gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4 và khởi công từ tháng 1/2016.
Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, dự án phải tạm dừng từ năm 2020 khi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm đình trệ, gói thầu được tái khởi động từ tháng 5/2025 với nhà thầu mới để tiếp tục thi công, hướng tới hoàn thành và đưa toàn bộ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác.