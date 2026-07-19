Robot hình người so găng rực lửa trên võ đài MMA

(VTC News) -

Sự kiện Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), được xem là giải đấu võ tổng hợp (MMA) đầu tiên dành cho robot hình người, vừa diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Giải đấu là nơi các cỗ máy không chỉ so tài sức mạnh mà còn cạnh tranh bằng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI). Hai robot T800 do công ty Engine AI phát triển bước vào lồng đấu hình lục giác, thực hiện các đòn đấm, đá và né tránh giống võ sĩ chuyên nghiệp.

Video cuộc so găng giữa hai robot T800 do công ty Engine AI phát triển. (Nguồn: The Construct Robotics Institute)

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi robot White Eagle tung cú đá xoáy trúng phần đầu đối thủ Bullfighter, khiến mô-đun cảm biến trên đầu bị văng khỏi thân. Dù vậy, Bullfighter vẫn tiếp tục thi đấu nhờ hệ thống điều khiển và thuật toán đặt trong thân máy, trước khi lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Theo dõi trận đấu có diễn viên võ thuật Chân Tử Đan (Donnie Yen). Ngôi sao loạt phim Diệp Vấn cho biết ông từng thấy robot chiến đấu trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng việc tận mắt chứng kiến robot thi đấu thực tế mang lại cảm giác hoàn toàn khác.

"Tôi rất ấn tượng với sức mạnh và độ chính xác trong từng chuyển động của chúng", nam diễn viên 62 tuổi nói.

Hai robot cao 1,73 m, nặng 75 kg, đại diện cho hai đội Bullfighter và White Eagle. Đây là hai trong số 32 đội vượt qua vòng tuyển chọn từ hơn 200 đội đăng ký đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đội góp mặt gồm nhiều trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu như Đại học Thanh Hoa, Đại học Stanford, Đại học Hong Kong và Đại học Chiết Giang.

Theo ban tổ chức, URKL không đơn thuần là cuộc thi sức mạnh cơ học mà là sân chơi để các nhóm kỹ sư tối ưu thuật toán điều khiển robot. Giải đấu mở toàn bộ giao diện phần mềm và nền tảng điều khiển cho các đội, biến mỗi trận đấu thành màn cạnh tranh về khả năng giữ thăng bằng động, nhận thức thị giác và ra quyết định theo thời gian thực trong môi trường phức tạp.

Robot được trang bị 29 khớp truyền động tốc độ cao, cho phép thực hiện các đòn đấm, đá quét, đá ngang và né tránh chỉ trong vài phần nghìn giây.

Đồng sáng lập Engine AI Yao Qiyuan cho biết mọi thuật toán và cải tiến được phát triển trong quá trình thi đấu sẽ trở thành tài sản công nghệ có thể tái sử dụng cho toàn ngành robot hình người.

"URKL hướng tới việc quy tụ các nhóm nghiên cứu hàng đầu thế giới để cùng khám phá giới hạn mới của robot hình người", ông nói.

Mùa giải đầu tiên của URKL áp dụng thể thức vòng loại mở, vòng tròn hai lượt và loại kép. Giải sẽ diễn ra đến cuối năm, với trận chung kết dự kiến tổ chức tại Dubai vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.

Nhà vô địch sẽ nhận chiếc đai bằng vàng nguyên khối nặng 10 kg, trị giá khoảng 10 triệu nhân dân tệ (1,48 triệu USD).