Bcons chi hơn 3.000 tỷ thâu tóm dự án 2,65 ha của Phát Đạt tại TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 13/6, nguồn tin của PV cho biết, đối tác nhận chuyển nhượng dự án Thuận An 2 của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) là Công ty TNHH Xây dựng B-ONE TECH cùng các nhà đầu tư liên quan thuộc hệ sinh thái Bcons.

Giao dịch được thực hiện thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú - chủ đầu tư dự án Thuận An 2. Trước đó, Phát Đạt sở hữu gián tiếp doanh nghiệp này thông qua công ty con là Công ty CP Cao ốc Bình Dương.

Dự án Thuận An 2.

HĐQT Phát Đạt đã thông qua chủ trương chuyển nhượng vào ngày 10/6. Theo phương án được công bố, giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 3.000 tỷ đồng và sẽ được xác định chính thức trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp dự án.

Dự án Thuận An 2 có quy mô khoảng 2,65 ha, tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Thuận Giao, TP Thuận An cũ), nay thuộc TP.HCM. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2023.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tiếp tục quá trình sàng lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ. Việc Thuận An 2 thu hút được nhà đầu tư tham gia với giá trị giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng cho thấy sức hấp dẫn của dự án cũng như khả năng hiện thực hóa tài sản thành dòng tiền của doanh nghiệp.

Giới quan sát cho rằng đây là một trong những thương vụ đáng chú ý trên thị trường bất động sản thời gian gần đây khi vừa đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu danh mục đầu tư của bên chuyển nhượng, vừa phù hợp với chiến lược mở rộng quỹ đất của bên nhận chuyển nhượng.

Ở phía Bcons, doanh nghiệp được biết đến là nhà phát triển bất động sản có thế mạnh tại khu vực phía Đông TP.HCM với khoảng 20 dự án nhà ở đã và đang triển khai tại Dĩ An và Thuận An. Việc tham gia thương vụ Thuận An 2 được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp tại khu vực này.

Trong khi đó, Phát Đạt cho biết đang tiếp tục triển khai chiến lược tái cấu trúc danh mục đầu tư, chủ động chuyển nhượng một số dự án đã hoàn thiện phần lớn giá trị đầu tư để tập trung nguồn lực cho các cơ hội phát triển mới có quy mô lớn hơn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác để triển khai dự án Thu Thiem Eco Smart City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo công bố, Phát Đạt đã thực hiện khoản đặt cọc 900 tỷ đồng liên quan đến dự án này.