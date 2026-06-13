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Giải mã cơn sốt phim ngắn AI tại Trung Quốc, 90 giây sản xuất 1 tập

(VTC News) -

Chỉ với 90 giây, một tập phim ngắn AI đã ra đời và càn quét màn ảnh điện thoại trên toàn cầu với hàng tỷ lượt xem.

VTC News
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