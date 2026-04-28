Chở lúa từ ngoài đồng về, lão nông ở Quảng Ngãi bị sét đánh tử vong

Chiều tối 28/4, ông Phạm Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông P.K.T (60 tuổi, ở thôn Liên Trì, xã Đông Sơn).

Cánh đồng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Q.N)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h15 cùng ngày, trên đường chạy xe máy chở lúa từ ngoài đồng về, ông T. bị sét đánh, dẫn tới tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực các xã phía đông của tỉnh sẽ xuất hiện mưa dông kèm sét từ nay đến hết ngày 2/5. Trong các cơn giông, nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh là rất cao.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đồng, làm việc ngoài trời khi có dấu hiệu gông lốc; chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc do sét gây ra.