Nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị sét đánh chết khi xem điện thoại trong nhà

(VTC News) -

Khoảng 15h ngày 21/9, xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện mưa nhỏ kèm sấm sét. Thời điểm này anh N.N.H (21 tuổi, trú thôn Vĩnh Ngọc) cắm sạc vào ổ cắm điện gắn trên tường trong phòng ngủ để nạp pin điện thoại.

Người thân dựng rạp lo hậu sự cho anh H. (Ảnh: Đức Hùng)

Người nhà cho biết anh H. lên giường nằm, vừa xem điện thoại, vừa sạc pin và bị sét đánh gục trên giường.

Vụ việc sau đó được gia đình và hàng xóm phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Hương Xuân đã phối hợp với chính quyền đến kiểm tra hiện trường, động viên gia đình và hỗ trợ lo mai táng.

Theo lãnh đạo xã Hương Xuân, gia đình anh H. thuộc diện khó khăn, bố mất từ lâu.

2 ngày qua, tại tỉnh Hà Tĩnh ban ngày nắng nóng gay gắt, giữa giờ chiều thường xuất hiện mưa giông kèm sấm chớp ở các xã miền núi. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân không được chủ quan, cần đề phòng lốc sét, gió mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, giông sét thường xảy ra ở khu vực đồi núi xen đồng bằng tại các xã thuộc huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang cũ, do sự hình thành của các đám mây đối lưu khi không khí chuyển động mạnh.

Giai đoạn chuyển mùa, miền Bắc và Trung thường xuất hiện mưa giông, sấm sét khi chuyển từ lạnh sang nóng (tháng 4-5) và từ nóng sang lạnh (tháng 9-10).