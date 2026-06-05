Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên từ ngày 8 - 9/6

(VTC News) -

Ngày 5/6, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thông tin:"Theo lời mời của ông Kim Jong-un, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ ngày 8 đến ngày 9/6".

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của ông Tập Cận Bình và chuyến đi diễn ra ngay sau những cuộc gặp của ông tại Bắc Kinh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau.

Thông tin xác nhận chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Triều Tiên được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều thông tin về một phái đoàn Trung Quốc tại Bình Nhưỡng. Các nhà phân tích trước đó cũng nói với CNA rằng chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình báo hiệu ý định của Bắc Kinh nhằm điều chỉnh lại ảnh hưởng đối với Triều Tiên và toàn bộ bán đảo Triều Tiên.

Lần cuối cùng ông Tập Cận Bình đến thăm Triều Tiên là vào năm 2019, nơi ông gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong khi đó, ông Kim Jong-un đến thăm Trung Quốc để tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít hồi tháng 9 năm ngoái. Ông Kim Jong-un gặp ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm này.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh Triều Tiên đặt "ưu tiên hàng đầu" vào việc phát triển hơn nữa các mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc.

KCNA cho biết, trong cuộc hội đàm, ông Kim khẳng định lập trường kiên định của Triều Tiên là "coi trọng nhất và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Trung Quốc - Triều Tiên".

Thời gian gần đây, Trung Quốc và Triều Tiên cũng có nhiều động thái nhằm củng cố quan hệ song phương, trong đó có việc khôi phục tuyến tàu hỏa và đường bay giữa thủ đô hai nước.