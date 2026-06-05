Thảm cảnh của chú lợn được nuôi bằng bánh quy, nước ngọt suốt 7 năm

(VTC News) -

Một chú lợn từng sống trong căn hộ chật hẹp suốt 7 năm, chỉ được cho ăn bánh quy, đồ ăn vặt và nước ngọt có gas, đã gần như mất hoàn toàn khả năng đi lại vì béo phì nghiêm trọng. Sau khi được giải cứu và chuyển đến khu bảo tồn động vật, cuộc sống của nó đã thay đổi theo hướng tích cực.

Portia, chú lợn được nuôi làm thú cưng tại Manchester (Anh), từng trải qua quãng thời gian dài bị nhốt trong căn hộ với chế độ ăn uống hoàn toàn không phù hợp. Thức ăn hàng ngày của nó chủ yếu là các loại thực phẩm chế biến sẵn dành cho con người, nhiều đường và chất béo, bao gồm bánh quy, đồ ăn vặt và nước ngọt có gas.

Việc bị giam giữ trong không gian chật hẹp cùng chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học khiến Portia rơi vào tình trạng béo phì nghiêm trọng. Trọng lượng cơ thể tăng quá mức khiến chú lợn gần như không thể đi lại, sức khỏe suy giảm nặng nề và mất dần khả năng vận động.

Portia sống 7 năm trong một căn hộ và chỉ được ăn những thực phẩm không lành mạnh.

Sau nhiều năm sống trong điều kiện tồi tệ, Portia được giải cứu và đưa đến Khu bảo tồn động vật Whitegate tại Wirral, Merseyside, Anh. Tại đây, chú lợn lần đầu tiên được sống trong môi trường phù hợp với bản năng của mình, có không gian rộng lớn để di chuyển và được chăm sóc bằng chế độ dinh dưỡng dành cho loài lợn.

Theo các tình nguyện viên tại khu bảo tồn, nhờ thay đổi chế độ ăn uống và được tự do vận động ngoài đồng cỏ, Portia đã giảm cân đáng kể. Hiện tại, cân nặng của nó chỉ còn khoảng 52kg.

Chia sẻ với Liverpool ECHO, bà Laura Whelan (41 tuổi, người sáng lập khu bảo tồn Whitegate) cho biết Portia được đưa đến đây vào mùa hè 2025 trong tình trạng đáng báo động.

"Portia sống trong căn hộ như một con lợn nuôi trong nhà. Nó được cho ăn đồ ăn vặt, bánh quy và Coca-Cola. Khi đến đây, nó bị béo phì nghiêm trọng. Tôi chưa từng thấy con vật nào béo đến như vậy. Nó gần như không thể đi lại được", bà kể.

Theo Laura, những tổn thương mà Portia phải chịu không chỉ là vấn đề thể chất. Sau nhiều năm sống trong môi trường thiếu thốn, chú lợn dường như đã hoàn toàn mất đi sự hứng thú với cuộc sống.

"Nó là một con lợn rất thông minh nhưng lại bị nhốt trong căn hộ tồi tàn chỉ có khoảng sân nhỏ và thậm chí không có cả bùn đất. Khi chúng tôi đón nó về, có cảm giác như nó đã từ bỏ cuộc sống rồi", bà nói.

Portia gần như mất khả năng sử dụng một chân khi đến khu bảo tồn.

Tình trạng của Portia lúc mới đến khu bảo tồn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Có thời điểm nó nằm lì trên chiếc giường nhựa dành cho chó suốt 48 giờ liên tiếp và không muốn di chuyển. Những tấm chăn cũ kỹ được tận dụng từ rèm cửa là nơi trú ngụ duy nhất của nó trong nhiều năm.

"Cuộc sống trước đây của nó thực sự khốn khổ", Laura nhận xét.

Lợn vốn được đánh giá là một trong những loài động vật thông minh nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng nhận thức của chúng có thể vượt qua cả chó và một số cá thể thậm chí còn sở hữu năng lực giải quyết vấn đề tương đương trẻ em khoảng 3 tuổi.

Tuy nhiên, khi được đưa tới Whitegate, Portia yếu đến mức mất khả năng sử dụng một chân và gần như bị què hoàn toàn. "Những ngày đầu, nó vẫn rất nặng nề. Mỗi lần muốn đứng dậy, chúng tôi đều phải hỗ trợ. Nó đau đớn nên thường phản ứng dữ dội, thậm chí cố gắng cắn người", Laura nhớ lại.

Dù vậy, sự kiên trì chăm sóc của các tình nguyện viên đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Khi có thể tự đứng dậy và di chuyển, Portia bắt đầu giảm cân nhanh chóng nhờ vận động thường xuyên. "Một khi nó đã có thể đi lại, chẳng ai ngăn nổi nó nữa", Laura nói vui.

Theo thời gian, bản tính tinh nghịch và thông minh của Portia cũng dần bộc lộ. Chú lợn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới và học được nhiều thói quen sinh hoạt tại khu bảo tồn.

Laura kể rằng Portia thường đứng trước cổng giữa khu chuồng lợn và khu chuồng bò, phát ra những tiếng kêu để đòi được đi sang nơi mình muốn. Nó cũng nhanh chóng nhận ra thời điểm được cho ăn và biết cách tìm đến nơi yên tĩnh để thưởng thức bữa ăn mà không bị những con lợn khác tranh mất.

"Khi mới đến, nó thường bị các con lợn khác bắt nạt, vì di chuyển quá chậm nên không giành được thức ăn. Chúng tôi phải cho nó ăn riêng trong một chiếc chòi nhỏ. Bây giờ, cứ thấy chúng tôi mang thức ăn tới là nó tự chạy ngay vào đó chờ sẵn", Laura cho biết.

Giờ đây, Portia có cả một cánh đồng riêng cho mình.

Hiện Portia sống cùng khoảng 150 con lợn khác tại Whitegate, bên cạnh bò, cừu, dê, gà và nhiều loài gia cầm khác. Khu bảo tồn được Laura Whelan thành lập cách đây 5 năm với mục tiêu giải cứu các động vật trang trại khỏi nguy cơ bị giết mổ trong ngành công nghiệp thịt và sữa.

Nhìn Portia tung tăng trên đồng cỏ sau những năm tháng sống trong đau đớn và tù túng, Laura cho biết đó chính là động lực để bà tiếp tục công việc của mình.

"Thật tuyệt khi được chứng kiến sự thay đổi của những con vật này. Một nửa trong số chúng đáng lẽ đã không còn cơ hội sống. Tôi luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với chúng nếu không được đưa đến đây", bà nói.