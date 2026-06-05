HLV Troussier: Nhật Bản ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, có thể hòa Hà Lan

(VTC News) -

Ngoài các ứng viên vô địch, Nhật Bản cũng là một trong những đội bóng đáng chú ý tại World Cup 2026. Huấn luyện viên Philippe Troussier - người từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup vào năm 2002 - đánh giá cao cơ hội tiến sâu của đại diện châu Á.

“Xét về độ chín và kinh nghiệm, tôi nghĩ đây là một đội hình cân bằng. Phần lớn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, và nền tảng của một đội bóng hướng tới đỉnh cao thế giới đã được hình thành. HLV Hajime Moriyasu đến nay đã chứng minh rằng những phán đoán của ông ấy là đúng và mang lại kết quả. Ông ấy có năng lực chỉ đạo để linh hoạt thay đổi cách tấn công tùy theo tình hình", huấn luyện viên Philippe Troussier trả lời phỏng vấn trên tạp chí Shueisha (Nhật Bản).

Huấn luyện viên Philippe Troussier

Ông cho rằng chấn thương của Kaoru Mitoma và Takumi Minamino không làm suy yếu sức mạnh của đội bóng này. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhận xét: "Đó là tổn thất, nhưng chắc chắn không phải đòn chí mạng. Ngay cả trong các trận giao hữu, Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh trước những đối thủ hàng đầu thế giới như Brazil hay Anh. Đội bóng này có đủ năng lượng để bù đắp những phần thiếu hụt và giành chiến thắng”.

Đội tuyển có biệt danh "Samurai xanh" từng đánh bại Đức, hòa Tây Ban Nha ở World Cup 2022. Gần nhất, đội tuyển Nhật Bản tạo ra chuỗi 6 trận toàn thắng, trong đó họ đánh bại cả Brazil và Anh. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nâng tầm đẳng cấp của đội bóng số 1 châu Á trong những năm gần đây.

Theo huấn luyện viên Troussier, đội tuyển Nhật Bản có thể tự tin vào khả năng vượt qua vòng bảng World Cup 2026. Chỉ có Hà Lan là đối thủ đáng gờm đối với thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu.

"Điểm mạnh lớn nhất của Nhật Bản là khả năng tổ chức rất cao và năng lực chơi bóng với nhịp độ cực nhanh. Ngay cả dưới sức ép cường độ cao, họ vẫn có thể bình tĩnh luân chuyển bóng, dùng những pha di chuyển nhanh và phối hợp để phá vỡ đội hình đối phương”, ông Troussier phân tích.

“Trận đấu với Hà Lan sẽ rất khó khăn và khắc nghiệt. Hà Lan có nhiều cầu thủ quen với các sân khấu lớn, đồng thời vượt trội Nhật Bản về thành tích quốc tế và danh tiếng. Tuy nhiên, Nhật Bản hiện tại cũng ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, nên họ hoàn toàn có thể cạnh tranh.

Điều quan trọng với mọi đội là không thua trận đầu tiên. Vì vậy, tôi dự đoán hai đội sẽ không mạo hiểm, thăm dò lẫn nhau, giống như một trận quyền Anh giữa những võ sĩ thực lực. Kết quả hòa là kịch bản thực tế".

Đội hình Nhật Bản dự World Cup 2026.

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng đội tuyển Nhật Bản đủ khả năng chơi ngang ngửa với các đội bóng hàng đầu thế giới. Do đó, Tunisia hay Thụy Điển - đội bóng sở hữu cặp tiền đạo Viktor Gyokeres và Alexander Isak - cũng bị đánh giá là "cửa dưới" so với đại diện châu Á.

"Trận quan trọng nhất với Nhật Bản là trận gặp Tunisia. Nếu chẳng may Nhật Bản thua trận đầu, họ gần như sẽ bị đẩy vào thế bắt buộc phải thắng Tunisia. Tôi cho rằng Nhật Bản có thể thắng Tunisia và Thụy Điển. Họ vượt trội hai đội này về tính cơ động, tổ chức và kỹ thuật. Nhật Bản sẽ kiểm soát bóng ổn định, luân chuyển bóng nhanh và dùng những pha tấn công tốc độ để phá vỡ khối phòng ngự của đối phương.

Nhật Bản có thực lực để chơi ngang ngửa với các cường quốc bóng đá thế giới. Mục tiêu là chức vô địch, nhưng tôi nghĩ ít nhất họ có thể vào tứ kết, thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển”, ông Troussier dự đoán.