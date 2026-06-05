+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Tương lai xanh được kiến tạo bằng công nghệ thế nào?
(VTC News) -
Khi Trái đất ngày càng nóng lên và các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xuất hiện, công nghệ được đặt kỳ vọng trở thành chìa khóa mở ra một tương lai xanh.
Minh Hoàn
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Vì sao Mỹ gọi bóng đá là 'soccer'?
09:23 05/06/2026
World Cup 2026
Uống nước hoa quả lên men có tốt?
09:18 05/06/2026
Tư vấn
Nếu muốn ăn dứa để giảm cân, bạn cần nhớ 4 nguyên tắc này
09:00 05/06/2026
Gia đình
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc
08:41 05/06/2026
Thời tiết
Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
08:37 05/06/2026
Tin nóng
Top 10 mỹ nhân Hoa ngữ đẹp nhất được yêu thích hiện nay
08:37 05/06/2026
Sao thế giới
Mẹo làm trắng dây chuyền bạc xỉn màu, lấy lại vẻ sáng bóng như mới
08:00 05/06/2026
Gia đình
Vị trí chiến lược định hình chuẩn sống Bespoke hạng sang tại Đông Bắc TP.HCM
08:00 05/06/2026
Bất động sản
Siêu mẫu Thanh Hằng ngồi bệt vỉa hè, khóc nức nở dưới mưa lúc 4h sáng
08:00 05/06/2026
Sao Việt
Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026 mới nhất
07:51 05/06/2026
Thị trường