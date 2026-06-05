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Tương lai xanh được kiến tạo bằng công nghệ thế nào?

(VTC News) -

Khi Trái đất ngày càng nóng lên và các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xuất hiện, công nghệ được đặt kỳ vọng trở thành chìa khóa mở ra một tương lai xanh.

Minh Hoàn
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