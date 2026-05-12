Khách Tây nấu cám lợn ở Hà Giang, vừa khuấy vừa nếm thử khiến dân mạng cười bò

Clip khách Tây nấu cám lợn còn nếm thử, khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @vitamin.hagiang)

Cộng đồng mạng đua nhau "thả ha ha" và chia sẻ clip ghi lại cảnh một vị khách Tây du lịch Hà Giang đang hăm hở đứng bếp, tay gồng lên đảo nồi thức ăn cho lợn rất lớn đang sôi ùng ục trên bếp, bốc khói nghi ngút, xung quanh là những du khách khác vừa háo hức xem vừa giơ điện thoại ra quay phim và chờ đến lượt mình trải nghiệm.

Tham gia các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, chàng Tây này tỏ ra vô cùng hào hứng và tập trung cao độ khi được trải nghiệm quy trình nấu cám lợn ở Hà Giang. Vẻ mặt nghiêm túc, cộng với động tác thành thạo của anh khiến người xem không khỏi thích thú. Chi tiết đặc biệt nhất là lúc "đầu bếp" này đưa ngón tay quệt vào nồi cám lợn và đưa lên miệng nếm thử, rồi một giây sau ngẩng mặt lên cười toe toét như nhận ra hành động của mình "có cái gì sai sai".

Clip thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên TikTok. Nhiều người bình luận hài hước rằng, có lẽ anh đang tưởng mình đang thực hiện một món hầm cầu kỳ hay một loại súp truyền thống đặc biệt của địa phương.

Khoảnh khắc vị khách "nhầm nhọt" nếm thử đồ ăn vô được khen là rất đáng yêu khiến ai xem cũng phải bật cười: "Chắc trong đầu đang nghĩ món này hầm kỹ thế này chắc là tinh hoa ẩm thực đây!"; "Nhìn anh ấy đảo tay điêu luyện chưa kìa, thần thái cứ như bếp trưởng nhà hàng 5 sao đang chuẩn bị món súp đặc sản vùng cao vậy".

"Mấy chú heo trong chuồng chắc đang bảo nhau tránh ra cho chuyên gia ẩm thực quốc tế duyệt thực đơn cho chúng tôi nhé"; "Du lịch trải nghiệm hệ nông dân là đây chứ đâu. Thay vì đi trekking ngắm cảnh thì anh chọn vào bếp làm siêu đầu bếp cho đàn lợn"...

Khánh Huyền bình luận: "Biểu cảm nghiêm túc 10 điểm, thao tác 10 điểm nhưng kết quả thì lợn ăn chứ người không ăn được anh ơi! Đúng là Hà Giang luôn có những trải nghiệm khiến khách Tây phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa".

Dân mạng nhìn anh nấu mà cũng hào hứng muốn thử đứng bếp xem sao. (Ảnh chụp màn hình)

Hùng Vương bình luận: "Xem clip mà cười bò, lúc anh ấy nếm thử chắc đang phân tích xem có thiếu muối hay hạt mắc khén không đây mà. Cám heo ở Hà GIang họ toàn cho ngô, rau, khoai các loại... Mấy lần mình thấy cũng muốn thử mà không dám. Mong anh khi về nước còn giữ mãi kỷ niệm đẹp về món súp nóng này!".

Nhiều cư dân mạng đánh giá cao tour du lịch độc đáo này với những bình luận dí dỏm. Tuyết Nguyễn viết: "Đúng là đỉnh cao của khởi nghiệp du lịch! Vừa thu được tiền vé tham quan của khách, vừa có người đứng bếp nấu cơm cho lợn hộ mình, lại còn được truyền thông miễn phí khắp TikTok. Chủ nhà cao tay quá".

"Đỉnh cao của du lịch trải nghiệm là đây! Mấy bác nông dân chắc đang đứng ngoài cười thầm bảo nấu cho khéo vào nhé, lợn nhà tôi nó kén ăn lắm đấy. Quả nếm thử xứng đáng đi vào lịch sử ngành du lịch Hà Giang luôn", Mai Chi hài hước.

Lộc Hoàng bình luận: "Sáng đi ngắm hoa tam giác mạch rồi về cày ruộng, trưa đứng bếp nấu súp ngũ cốc tổng hợp cho các bạn heo. Tour gì mà vừa nhân văn, vừa thực tế lại còn giải trí cực độ thế này. Đề nghị nhân rộng mô hình giúp bà con đỡ vất vả nhé".

Xem clip, nhiều bạn trẻ cũng ước mơ được thử trải nghiệm làm nông một lần. "Nghỉ việc văn phòng về Hà Giang làm đầu bếp cho đàn lợn thôi mọi người ơi. Vừa được hít thở không khí trong lành, vừa nhẹ đầu, quan trọng là thực khách rất dễ tính, chỉ cần ụt ịt là xong bữa chứ không hề Ủa em hay Em ơi", Kim Anh rủ rê.