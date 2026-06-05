CLB Công an Hà Nội 'nhường' Đình Bắc, Quang Hải cho tuyển Việt Nam dự AFF Cup?

(VTC News) -

Thông tin các cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội, trong đó có Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quang Hải, có thể không dự AFF Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam được nhắc đến trong những ngày gần đây. Lý do là đội vô địch V.League 2025-2026 phải thi đấu vòng loại AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) trùng thời điểm AFF Cup 2026 diễn ra. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) làm việc với CLB Công an Hà Nội để tìm ra phương án phù hợp.

Đình Bắc có phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội.

VFF cho biết lãnh đạo cơ quan này thảo luận với CLB CAHN từ ngày 20/5. Đội bóng vừa vô địch V.League khẳng định sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện và chia sẻ lực lượng cầu thủ khi được triệu tập, nhằm giúp Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2026 (ASEAN Cup).

"Sự phối hợp và đồng hành chặt chẽ giữa LĐBĐ Việt Nam và các câu lạc bộ tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm chung, góp phần nâng cao sức mạnh Đội tuyển Quốc gia và hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại đấu trường khu vực", VFF thông báo.

Liên quan đến công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, VFF nhấn mạnh việc "tăng cường phối hợp với các câu lạc bộ nhằm đảm bảo đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng sắp tới". Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng lên kế hoạch chi tiết quá trình hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026 từ sớm.

LĐBĐ Việt Nam cho biết thêm: "Trong bối cảnh mùa giải V-League chưa kết thúc, VFF duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ trên tinh thần hài hòa giữa lịch thi đấu của các Câu lạc bộ và nhiệm vụ của đội tuyển Quốc gia. Các phương án triệu tập và sử dụng cầu thủ được xây dựng linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi của câu lạc bộ, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, hướng tới mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam".

Ở lần tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam, CLB Công an Hà Nội đóng góp tới 7 cầu thủ gồm Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Quang Hải. Đình Bắc không góp mặt do phải chấp hành án cấm thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).