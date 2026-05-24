Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Arsenal: Nhà vô địch Ngoại Hạng Anh nâng cúp

Trận Crystal Palace đấu với Arsenal diễn ra lúc 22h ngày 24/5 trên sân Selhurst Park (London). Arsenal ra sân với tư cách nhà vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026 và sẽ nâng cúp ngay sau trận đấu. Theo Opta, Crystal Palace có 23,7% cơ hội thắng, thấp hơn khả năng 53,2% của Arsenal.

Phân tích phong độ, nhận định Crystal Palace vs Arsenal

Crystal Palace đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh với 45 điểm sau 37 trận. Đội bóng của huấn luyện viên Oliver Glasner ghi 40 bàn và thủng lưới 49 lần. Vị trí này giúp Crystal Palace không còn áp lực đua trụ hạng. Hy vọng dự cúp châu Âu mùa sau của đội chủ nhà đặt cả vào trận chung kết UEFA Conference League diễn ra vào sáng 28/5 (giờ Việt Nam).

Phong độ của Crystal Palace trong 10 trận gần nhất không ổn định. Đội bóng này thắng 3, hòa 3 và thua 4 trận tính trên mọi đấu trường. Tại Ngoại Hạng Anh, Crystal Palace không thắng 6 vòng gần đây.

Trên sân nhà, Crystal Palace thắng 5, hòa 4 và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất. Đội chủ nhà đang có chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp ở sân Selhurst Park tính trên mọi đấu trường.

Crystal Palace thường chơi với hệ thống 3 trung vệ, dựa nhiều vào cường độ tranh chấp và khả năng lên biên. Tuy nhiên, hàng thủ là vấn đề lớn đối với đội bóng này sau khi bán Marc Guehi cho Man City. Họ thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 5 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất.

Arsenal trở thành nhà vô địch Ngoại Hạng Anh sau vòng 37. "Pháo thủ" hiện có 82 điểm, ghi 69 bàn và chỉ thủng lưới 26 lần. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta sở hữu hàng thủ tốt nhất giải. Trận đấu này đối với Arsenal có lẽ chỉ mang tính chất thể diện khi nhà vô địch đương nhiên không muốn thua trong ngày đăng quang.

Phong độ của Arsenal vẫn rất tốt. Họ thắng 6, hòa 2 và thua 2 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng Bắc London thắng 4 trận liên tiếp trước khi bước vào vòng cuối. Arsenal chỉ thủng lưới 5 bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường và không nhận bàn thua nào trong 4 trận liên tiếp vừa qua.

Trên sân khách, Arsenal thắng 5, hòa 3 và thua 2 trong 10 trận gần nhất. Tỷ lệ thắng chỉ 50% không phải con số ấn tượng.

Điểm mạnh của Arsenal nằm ở cấu trúc phòng ngự chắc chắn và khả năng kiểm soát nhịp độ. Khi có lợi thế, họ thường bảo vệ tỷ số rất tốt.

Lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Arsenal

Arsenal áp đảo Crystal Palace trong những năm gần đây. Trong 10 trận đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal thắng 8 trận, hai đội hòa 1 trận và Crystal Palace chỉ thắng 1 trận.

Trận gần nhất giữa hai đội diễn ra tại Cúp Liên đoàn Anh ngày 24/12/2025. Arsenal thắng Crystal Palace 2-1. Xét 10 trận đối đầu gần nhất, có 7 trận có từ 3 bàn trở lên. Khả năng trận đấu này có nhiều bàn thắng là rất cao, khi 2 đội bóng đều thoải mái về tâm lý.

Trên sân Crystal Palace, Arsenal cũng chiếm ưu thế. Trong 5 lần gần nhất làm khách tại Selhurst Park, Arsenal thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, Arsenal thắng 5-1 ở lần gần nhất đá tại sân này.

Thông tin đội hình

Crystal Palace gặp vấn đề ở hàng thủ. Chris Richards chắc chắn vắng mặt vì chấn thương mắt cá. Maxence Lacroix và Chadi Riad bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Cheick Doucoure và Eddie Nketiah cũng không thể thi đấu. Borna Sosa đã bình phục và có thể được sử dụng.

Arsenal có thể xoay tua đội hình. Mikel Merino có cơ hội trở lại sau khi tập cùng đội, trong khi David Raya, William Saliba và Bukayo Saka vẫn cần được theo dõi. Jurrien Timber là dấu hỏi lớn. HLV Arteta có thể trao cơ hội cho Christian Norgaard, Noni Madueke và Gabriel Jesus.

Đội hình dự kiến Crystal Palace: Benitez; Canvot, Riad, Lacroix; Munoz, Lerma, Hughes, Sosa; Sarr, Johnson; Strand Larsen.

Đội hình dự kiến Arsenal: Kepa; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Norgaard, Lewis-Skelly; Madueke, Jesus, Martinelli.

Dự đoán kết quả: Crystal Palace 1-1 Arsenal.