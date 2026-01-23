Apple tăng tốc chiến lược AI với thiết bị đeo AI Pin và Siri phiên bản chatbot

(VTC News) -

Apple được cho là đang nghiên cứu một thiết bị đeo mới mang tên AI Pin. Sản phẩm này được mô tả như một phiên bản dày hơn của AirTag, với thiết kế dạng đĩa tròn mỏng, vỏ nhôm và kính.

Theo The Information, AI Pin sẽ tích hợp hai camera (một tiêu chuẩn và một góc rộng), ba micro, loa cùng một nút vật lý ở cạnh. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc không dây qua giao diện từ tính, tương tự Apple Watch.

Thiết bị đeo AI Pin – sản phẩm được cho là đang được Apple phát triển, hứa hẹn mở ra xu hướng mới cho công nghệ đeo thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: Engadget)

Điểm nhấn của AI Pin là khả năng hỗ trợ AI, trong bối cảnh Apple đang định hình lại chiến lược trí tuệ nhân tạo. Nếu thành công, Apple dự kiến sản xuất khoảng 20 triệu thiết bị ngay khi ra mắt, với thời điểm phát hành sớm nhất vào năm 2027.

Giới quan sát cho rằng thách thức lớn nhất sẽ là cách Apple thuyết phục người dùng về một thiết bị có khả năng ghi hình và ghi âm liên tục, trong khi vẫn đảm bảo yếu tố bảo mật vốn là giá trị cốt lõi của hãng.

Về phát triển phần mềm, Apple cũng đang chuẩn bị bước chuyển lớn cho Siri. Theo đó, Siri sẽ được cải tổ thành chatbot AI hoàn toàn mới, có tên nội bộ là Campos. Thay vì giao diện truyền thống, Siri sẽ hoạt động theo mô hình tương tác giống ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google.

Apple đẩy mạnh chiến lược AI hướng tới kỷ nguyên công nghệ cá nhân hóa. (Nguồn: Getty Images)

Các nguồn tin cho biết Apple đã thử nghiệm một ứng dụng độc lập cho Campos nhưng không có kế hoạch phát hành. Thay vào đó, Siri phiên bản mới sẽ được tích hợp sâu vào hệ điều hành, dự kiến xuất hiện cùng iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 vào cuối năm 2027.

Trước đó, bản cập nhật iOS 26.4 sẽ mang đến một số tính năng mới cho Siri, vốn từng bị trì hoãn từ năm 2024.

Việc hợp tác với Google để sử dụng mô hình Gemini cho Siri cho thấy Apple đang nỗ lực bắt kịp các đối thủ trong lĩnh vực AI. Đồng thời, hãng cũng được cho là xem xét nhiều nền tảng khác để triển khai chatbot, bao gồm cả thiết bị đeo AI Pin.

Những động thái trên phản ánh rõ rệt chiến lược mới của Apple: đặt Siri và AI vào trung tâm trải nghiệm người dùng, mở ra một kỷ nguyên công nghệ thông minh hơn.