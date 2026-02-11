Linh vật ngựa bất ngờ bốc cháy khi đang thi công ở Thái Nguyên

Chiều 10/2, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và clip ghi lại cảnh một linh vật ngựa đặt gần khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, khu vực quảng trường đang được đơn vị thi công chỉnh trang, hoàn thiện các hạng mục trang trí phục vụ Tết Nguyên đán. Trong lúc thi công, phần thân của linh vật ngựa bất ngờ xuất hiện khói đen, sau đó bùng phát ngọn lửa.

Hình ảnh linh vật ngựa bốc cháy nghi ngút ở Thái Nguyên. (Ảnh: Mạng xã hội)

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân có mặt tại hiện trường cùng đơn vị thi công nhanh chóng phối hợp xử lý, khống chế đám cháy trong thời gian ngắn, không để lửa lan sang các hạng mục trang trí khác cũng như khu vực xung quanh. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo UBND phường Phan Đình Phùng cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhiều khả năng xuất phát từ yếu tố kỹ thuật trong quá trình thi công. Cụ thể, trong lúc công nhân tiến hành hàn xì để hoàn thiện các chi tiết trang trí, do bất cẩn, tia lửa đã bén vào vật liệu dễ cháy của linh vật, dẫn đến sự cố.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công.