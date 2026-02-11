Mỹ giải tán lực lượng đặc nhiệm tình báo

(VTC News) -

Hôm 10/2, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard tuyên bố điều chuyển thành viên Nhóm Sáng kiến của Giám đốc (DIG) sang bộ phận khác trong cùng cơ quan. Đây chính là lực lượng đặc nhiệm tình báo do bà Gabbard thành lập năm 2025. Phát biểu của bà Gabbard được đưa ra sau khi xuất hiện những cáo buộc về sai phạm.

Tuy nhiên, người phát ngôn tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia của bà Gabbard phủ nhận mọi sai sót và cho biết lực lượng này chỉ làm nhiệm vụ tạm thời. Bà Gabbard xác nhận quan điểm này.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard. (Ảnh: Reuters)

"DIG được thành lập là nỗ lực tạm thời để tăng cường nguồn lực thực hiện dự án ưu tiên cao với thời hạn ngắn, bao gồm cả các Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống. Chúng tôi tiếp tục đạt được những kết quả tập trung vào sứ mệnh của mình bằng cách tối đa hóa chuyên môn và kinh nghiệm của những người được tạm thời điều động đến thông qua việc phân công họ vào các nhóm khác nhau trong ODNI", bà Gabbard nhấn mạnh.

Văn phòng Tổng thanh tra Mỹ cũng bị Quốc hội xem xét kỹ lưỡng. Nhiều người trong số họ cho rằng cấu trúc của văn phòng này mang tính bí mật. Tháng 12/2025, Quốc hội thông qua luật yêu cầu bà Gabbard cung cấp báo cáo mật, bao gồm chi tiết về ban lãnh đạo, số lượng nhân viên và quy trình tuyển dụng.

Văn phòng của bà Gabbard không thực hiện đúng thời hạn. Tuy nhiên, người phát ngôn của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cho biết cơ quan này vẫn cung cấp thông tin cho Quốc hội.

Việc tiết lộ thông tin lực lượng đặc nhiệm tình báo bị giải thể cũng diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với bà Gabbard khi thành viên đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của bà trong cuộc đột kích của FBI hôm 28/1, thu giữ nhiều thùng phiếu và tài liệu khác từ kho lưu trữ bầu cử của một quận ở bang Georgia.

Tuần trước, Reuters đưa tin văn phòng của bà Gabbard giám sát cuộc điều tra vào năm ngoái về máy bỏ phiếu ở Puerto Rico, trong đó các quan chức thu giữ số lượng máy không xác định.

Nhà Trắng luôn bảo vệ vai trò của bà Gabbard trong việc xem xét an ninh bầu cử Mỹ. Nhưng nhiều lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội lập luận rằng bà đã vượt quá phạm vi quyền hạn của cơ quan tình báo và cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử trong tương lai.