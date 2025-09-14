BTV Thời sự 19h của VTV từng đạt giải Nhì Văn quốc gia, thủ khoa Ngoại thương

(VTC News) -

Biên tập viên Hoàng Linh Thủy hiện là một trong những người dẫn chương trình nổi bật nhất của bản tin Thời sự 19h trên VTV. Nhờ sở hữu gương mặt sáng, lối dẫn lưu loát cùng phong cách điềm đạm, nữ BTV nhận được sự yêu mến của hàng triệu khán giả.

Linh Thuỷ là một trong những biên tập viên nổi bật của chương trình Thời sự 19h.

Cô sinh năm 1992 tại Lạng Sơn, sở hữu bảng thành tích học tập cực kỳ ấn tượng. Ngay từ thời phổ thông, Linh Thủy đã để lại dấu ấn khi giành giải Nhì học sinh giỏi Văn cấp quốc gia năm 2010. Sau đó, cô theo học Đại học Ngoại Thương Hà Nội, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, chương trình Chất lượng cao. Sau đó, Linh Thủy tiếp tục khẳng định bản thân và trở thành thủ khoa Thạc sĩ Điều hành cao cấp EMBA của ngôi trường danh tiếng này vào năm 2018.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, Linh Thủy cho biết, ngay từ năm nhất tại Đại học Ngoại thương – một môi trường năng động và sáng tạo – cô đã tích cực tham gia nhiều sự kiện, chương trình lớn. Những trải nghiệm ấy giúp cô bén duyên với vai trò người dẫn chương trình, sau đó là MC truyền hình.

Khi đứng trước lựa chọn đi du học hay tìm kiếm cơ hội trong nước, Linh Thủy quyết định dự tuyển vào Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vào năm 2014. Cánh cửa mở ra, cô trúng tuyển và gắn bó với công việc tại VTV cho đến hôm nay.

BTV Linh Thuỷ sở hữu học vấn ấn tượng khi từng đạt giải Nhì Văn quốc gia, thủ khoa Thạc sĩ Điều hành cao cấp EMBA của Đại học Ngoại thương.

Công việc đầu tiên của cô là phóng viên kinh tế, theo dõi mảng tài chính – ngân hàng. Đồng thời, cô cũng tham gia sản xuất các chương trình chuyên biệt như Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến công hay Nhịp sống đô thị. Những trải nghiệm này giúp cô rèn luyện tư duy sắc bén, kỹ năng xử lý thông tin nhanh nhạy và bản lĩnh nghề nghiệp.

Đầu năm 2015, Linh Thủy được giao dẫn bản tin đầu tiên Chào buổi sáng bông lúa. Từ đó, cô liên tiếp thử sức ở nhiều chương trình khác nhau: Studio 3, Thế giới hôm nay, Chào buổi sáng... Mỗi bản tin với đặc thù riêng đã trở thành những “lớp học thực tế” để Linh Thủy ngày càng trưởng thành.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2020, khi cô được tin tưởng giao dẫn bản tin Thời sự 19h.Thời điểm đó, nữ MC 28 tuổi, được coi là người dẫn chương trình trẻ tuổi nhất tại Ban Thời sự. Tâm sự về những ngày đầu lên sóng bản tin chính luận quan trọng, Linh Thủy cho hay, cô đã học hỏi thế hệ đi trước rất nhiều về cách thể hiện, điều chỉnh từ cử chỉ, ánh mắt… để thể hiện được tốt nhất và truyền tải nội dung trọn vẹn nhất đến khán giả.

Linh Thuỷ từng từ bỏ ý định đi du học để theo đuổi nghề báo.

Theo nữ BTV, áp lực đối với những người làm Thời sự luôn rất lớn, nhưng đó cũng chính là “thước đo” bản lĩnh của mỗi người trong nghề. Với cô, việc biết cách chịu áp lực và biến nó thành động lực là yếu tố cần thiết để trưởng thành. Chính vì vậy, Linh Thủy luôn tự đặt ra cho mình yêu cầu phải nỗ lực hơn mỗi ngày, không ngừng hoàn thiện để đáp ứng được chuẩn mực khắt khe của bản tin Thời sự.

Sau 4 tháng tạm rời để tập trung cho chương trình chính luận Vấn đề hôm nay, Linh Thủy trở lại bản tin chủ lực vào ngày 29/10/2021. Với phong thái điềm đạm, giọng nói lưu loát và tự nhiên, cô nhanh chóng ghi dấu ấn, còn lọt Top 5 hạng mục “BTV ấn tượng” tại VTV Awards 2022.

Ở ngoài đời, Linh Thuỷ có phong cách thời trang đa dạng.

Trên sóng truyền hình, BTV Linh Thủy luôn xuất hiện với phong cách chuyên nghiệp, chỉn chu và tinh tế. Nhưng ngoài đời, cô lại yêu thích sự đa dạng, năng động trong thời trang, khi thì giản dị, thanh lịch, lúc lại rực rỡ, hiện đại. Sự linh hoạt trong gu thẩm mỹ khiến Linh Thủy trở thành gương mặt được nhiều khán giả yêu mến.

Trái ngược với hình ảnh nổi bật trước công chúng, Linh Thủy lại khá kín tiếng về đời tư. Cô chưa từng công khai chuyện hôn nhân hay các mối quan hệ cá nhân, thay vào đó chọn tập trung cho công việc và sự nghiệp.