Trào lưu tạo dáng cùng các loài động vật AI gây tranh cãi

(VTC News) -

Trên mạng xã hội, một trào lưu mới đang gây chú ý khi nhiều người có sức ảnh hưởng, đặc biệt là các “hot girl”, tạo dáng cùng các loài động vật đáng yêu được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Những hình ảnh tưởng như bước ra từ phim hoạt hình Disney lập tức gây sốt, song cũng kéo theo không ít tranh luận về tính phù hợp và hệ lụy với nhận thức của người dùng.

Trào lưu bắt đầu thu hút sự chú ý sau bài đăng của tài khoản X có tên @jameygammon. Người này chia sẻ loạt ảnh các nhà sáng tạo nội dung tạo dáng bên những con vật ảo, từ thỏ, chó con đến cả một con ngựa khổng lồ, được AI dựng lại theo phong cách siêu thực. “Những cô gái nóng bỏng đã bắt đầu sử dụng xu hướng AI mà tôi thấy; chủ nghĩa siêu thực trong ảnh với những con vật dễ thương”, cô viết. Đoạn clip của @jameygammon nhanh chóng đạt hơn 15 triệu lượt xem.

Không lâu sau, trên mạng xã hội tràn ngập loạt hình ảnh mang màu sắc cổ tích như những “nàng Lọ Lem” đứng giữa bầy thú rực rỡ, tất cả đều do thuật toán AI tạo nên. Một trong những gương mặt tiêu biểu của xu hướng này là Anna Wein, influencer thời trang và làm đẹp người Đức với 800.000 người theo dõi. Trong bức ảnh gây chú ý, cô xuất hiện giữa “101 chú chó đốm” được dựng bằng kỹ thuật số. “Chỉ có tôi, sống với ước mơ của mình”, cô chia sẻ.

Tương tự, Julia, influencer người Tây Ban Nha, đăng ảnh đứng ở thềm cửa, xung quanh là đàn hươu con gợi nhớ đến hình tượng Bạch Tuyết. Những hình ảnh này được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi nhờ vẻ đẹp lung linh và bầu không khí giả tưởng đầy hấp dẫn.

Người có sức ảnh hưởng tạo dáng cùng những chú hươu AI. (Ảnh: Instagram / @yuliiacharm)

Không dừng lại ở đó, một số người còn đăng tải hướng dẫn chi tiết cách tạo ra những bức ảnh cùng động vật bằng công nghệ AI. Các công cụ như Google Gemini Creator hoặc Google AI Studio, vốn miễn phí và thuộc nhóm nền tảng phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi. Quy trình khá đơn giản người dùng chỉ cần tải lên một ảnh toàn thân rồi nhập lời nhắc mô tả rõ loài vật, số lượng, màu sắc và hành vi mong muốn.

Ví dụ gợi ý thường thấy như: “Thêm ba bức ảnh chân thực về ba chú chó labradoodle vàng nằm dưới chân tôi, trong đó có hai chú đang ngồi và một chú đang đứng vẫy đuôi”.

Tuy nhiên, sự lan rộng của xu hướng cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số người dùng mạng đặt câu hỏi về tính hợp lý của những bức ảnh này.

“Tại sao lại AI một con ngựa vào hành lang nhà mình?”, một người dùng mạng xã hội X bình luận. Người khác bày tỏ sự lấn cấn: “Thành thật mà nói, tôi không biết điều này là thú vị hay đáng sợ nữa”. Có người thậm chí chế giễu: “Cứ đi làm tình nguyện ở trại động vật đi”.

“Cứ đi làm tình nguyện ở trại động vật đi”, một người chế giễu khi chỉ trích xu hướng này (Ảnh: Instagram / @dasha_ramoss)

Dẫu vậy, cũng không ít người đứng về phía các influencer, cho rằng việc họ tạo dáng cùng động vật ảo hoàn toàn vô hại. “Không thể ghét những cô gái xinh đẹp và những chú cún con được”, một người viết. Một người khác bày tỏ: “Tôi không trách họ. Tôi cũng không muốn làm vậy”.

Song song với cuộc tranh luận xoay quanh yếu tố thẩm mỹ và sự “giả – thật” trong nội dung, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng xu hướng này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Bởi dù những sinh vật xuất hiện trong ảnh đều là sản phẩm của công nghệ, sự gia tăng của các video và hình ảnh deepfake động vật siêu thực đã trở thành vấn đề đáng chú ý trên mạng xã hội.

Một người có sức ảnh hưởng được bao quanh bởi những chú chó đốm AI. (Ảnh: Instagram / @anna.wein)

Thời gian qua, các đoạn phim về động vật hoang dã được tạo ra bằng AI, như cáo và mèo vui đùa hay thỏ chơi trên bạt nhún, liên tục xuất hiện và được chia sẻ như thật. Một số nhóm bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là các tổ chức theo quan điểm thận trọng, đã lên án hiện tượng này vì lo ngại nó làm sai lệch nhận thức công chúng về hành vi và môi trường sống của các loài động vật.

Trong một nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí Conservation Biology, các nhà khoa học khẳng định rằng những video dạng này mô tả các đặc điểm, hành vi, môi trường sống hoặc mối quan hệ giữa các loài không có thật. Khi hình ảnh phi thực tế lan truyền quá rộng, nhiều người có thể tiếp cận hoặc thậm chí tìm cách sở hữu trái phép các loài động vật hoang dã với kỳ vọng tái tạo lại những khoảnh khắc giống trong video. Điều này đẩy cả con người lẫn động vật vào rủi ro, từ việc nuôi nhốt sai cách đến hành vi buôn bán trái phép.

Trong bối cảnh AI ngày càng xâm lấn vào đời sống số, trào lưu tạo dáng cùng động vật ảo phản ánh sức hấp dẫn khó cưỡng của công nghệ nhưng cũng phơi bày những lỗ hổng trong nhận thức và kỹ năng kiểm chứng của người dùng.

Giữa những lời khen chê, điều đặt ra là cuộc thảo luận nghiêm túc về trách nhiệm của người sáng tạo nội dung và cách sử dụng AI một cách minh bạch, để không biến những hình ảnh đẹp lung linh thành công cụ dẫn dắt sai lệch.