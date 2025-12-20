Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in

Khi màn đêm buông xuống, khu vực Nhà thờ Đức Bà bắt đầu rực sáng. Dưới ánh đèn vàng, dòng người đổ về quảng trường phía trước mỗi lúc một đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy giữa trung tâm thành phố. (Ảnh: Anh Duy)
Dù đang trong quá trình trùng tu, Nhà thờ Đức Bà vẫn là điểm đến không thể bỏ qua mỗi mùa Giáng sinh của người dân TP.HCM. Hệ thống đèn bao phủ toàn nhà thờ cùng không gian quảng trường phía trước thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Anh Duy)
Từ trên cao, nóc Nhà thờ Đức Bà hiện lên với hình Thánh giá. (Ảnh: Anh Duy)
Từ chiều tối, các nhóm bạn trẻ đã có mặt, tranh thủ chụp ảnh khi phố chưa quá đông.
Các bạn trẻ tạo dáng bên Nhà thờ Đức Bà với váy đỏ, áo len...biến không gian quanh nhà thờ thành một “phòng chụp ảnh ngoài trời”.
Cách Nhà thờ Đức Bà không xa, Nhà thờ Tân Định nổi bật với sắc hồng đặc trưng. Từ xa, mặt tiền nhà thờ rực rỡ, nổi bật giữa khu dân cư đông đúc. (Ảnh: Thành Đạt)
Vốn đã thu hút du khách bởi kiến trúc đặc biệt, nay Nhà thờ Tân Định càng trở nên cuốn hút khi được trang hoàng thêm hệ thống đèn và các tiểu cảnh Noel. (Ảnh: Thành Đạt)
Đèn hồng giăng quanh tháp nhà thờ. (Ảnh: Thành Đạt)
Tiểu cảnh giáng sinh được trang trí khắp các mái vòm, khuôn viên nhà thờ. (Ảnh: Thành Đạt)
Phía trước cổng nhà thờ đông đúc người dân xếp hàng chờ chụp ảnh. Bên trong, ánh đèn lung linh tạo nên không gian ấm áp. (Ảnh: Thành Đạt)
Khi trời vừa tối, Nhà thờ Mạc Ty Nho bắt đầu bừng sáng trong ánh đèn Noel. Từ cổng vào đến khuôn viên bên trong, các tiểu cảnh Giáng sinh được bố trí dọc lối đi, thu hút người dân ghé lại tham quan, chụp ảnh.
Bên trong Nhà thờ Mạc Ty Nho.
Khác với sự đông đúc như Nhà thờ Đức Bà và Nhà thờ Tân Định, người dân ở Nhà thờ Mạc Ty Nho thong thả dạo bước, trò chuyện, tận hưởng không khí Noel theo cách nhẹ nhàng.
Chỉ còn 5 ngày nữa chính thức bước vào đêm giáng sinh 2025, không khí tại TP.HCM đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các gia đình tranh thủ check-in, ghi lại khoảnh khắc ấm áp của mùa lễ hội.
Các em nhỏ tạo dáng chụp hình với ông già Noel.
Lưu giữ kỷ niệm mùa Giáng sinh.