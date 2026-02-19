Cổ tự xứ Huế nườm nượp người đến lễ cầu an những ngày đầu năm mới

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu xuân, thời tiết ở TP Huế tương đối thuận lợi, trời mát mẻ, có mưa nhẹ. Đó cũng là lý do các cổ tự như Thiên Mụ (phường Kim Long), Từ Hiếu và Tượng đài Quán thế âm (phường Thuỷ Xuân) luôn đông kín người đến lễ chùa cầu an.