Nữ VĐV chiến thắng bệnh trầm cảm, giành HCV môn trượt tuyết Thế vận hội mùa đông

(VTC News) -

VĐV Amber Glenn đã góp phần giúp đội tuyển Mỹ giành HCV Olympic nội dung đồng đội môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa đông 2026. Cô sau đó bước vào phần thi ngắn với tư cách là VĐV trượt băng nghệ thuật người Mỹ được xếp hạng cao nhất. Thế nhưng đằng sau vinh quang ấy, áp lực thành tích, kỳ vọng của công chúng và những tiêu chuẩn khắt khe về hình thể trong môn thể thao đòi hỏi sự hoàn hảo đã từng đẩy Amber vào vòng xoáy trầm cảm, lo âu và rối loạn ăn uống. Có thời điểm, cô thừa nhận mình không còn muốn tiếp tục sống.

Năm 2015, Amber Glenn nổi lên là tài năng triển vọng của làng trượt băng nghệ thuật Mỹ. Khi đó, cô giành chức vô địch quốc gia với màn ra mắt ấn tượng tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật Hoa Kỳ ở cấp độ chuyên nghiệp. Tài năng và phong độ của cô khiến giới chuyên môn tin rằng Amber sẽ sớm trở thành một trong những trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, Amber phải đối diện với nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài, thường xuyên lo âu và mắc chứng rối loạn ăn uống. Áp lực thành tích, kỳ vọng từ giới chuyên môn và những chuẩn mực khắt khe của môn thể thao đòi hỏi tính thẩm mỹ cao đã khiến cô ngày càng kiệt quệ.

Amber Glenn ăn mừng với huy chương vàng sau phần thi trượt băng nghệ thuật đồng đội tại Thế vận hội mùa đông 2026. (Nguồn: Spectrum News)

Trong giai đoạn khủng hoảng nặng nề nhất, Amber từng thừa nhận bản thân không còn nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống. Thành tích thi đấu khi ấy không đủ để khỏa lấp sự đổ vỡ nội tâm.

Bước ngoặt quan trọng đến khi Amber chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn. Cô tham gia điều trị, tạm thời rời xa guồng quay thi đấu để tập trung phục hồi sức khỏe tinh thần. Quá trình này giúp cô thiết lập lại nền tảng tâm lý, củng cố mối quan hệ với gia đình và học cách thấu hiểu chính mình.

Tất cả những thay đổi trong tư duy và tâm lý của Amber đều có được nhờ sự hỗ trợ của tâm lý học thể thao. Cụ thể, cô áp dụng phương pháp phản hồi thần kinh (neurofeedback), một kỹ thuật giúp rèn luyện khả năng tự kiểm soát các chức năng của não bộ như suy nghĩ và nhịp thở thông qua kích thích bằng âm thanh và hình ảnh. Nhờ vậy, cô có thể điều chỉnh nhịp tim và lượng adrenaline, giữ trạng thái ổn định ngay cả trong những thời khắc đầy áp lực trên sân băng.

Quan trọng hơn cả, Amber học cách chấp nhận bản thân - từ ngoại hình, cá tính cho đến xu hướng tính dục. Cô không còn cố gắng ép mình phù hợp với khuôn mẫu truyền thống của một vận động viên trượt băng nữ, mà lựa chọn xuất hiện trên sân băng với sự tự tin và trung thực.

“Tôi đã phải buông bỏ tất cả, chỉ để có thể tồn tại qua từng ngày, thức dậy và cố gắng sống tiếp sang ngày hôm sau. Phải mất cả một thập kỷ tôi mới có thể đạt được những gì mình có ở thời điểm hiện tai”, cô chia sẻ.

Amber Glenn trình diễn tại Thế vận hội Mùa đông 2026. (Nguồn: Cosmopolitan)

Con đường trở lại đỉnh cao không diễn ra ngay lập tức. Năm 2022, Amber chỉ được chọn làm vận động viên dự bị cho Thế vận hội, một kết quả gây nhiều tiếc nuối sau những nỗ lực bền bỉ. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, cô tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và củng cố nền tảng tâm lý.

Những mùa giải sau đó chứng kiến bước thăng tiến rõ rệt trong sự nghiệp của Amber, với hàng loạt chiến thắng ở các chặng Grand Prix, đỉnh cao là chức vô địch Chung kết Grand Prix 2025, cùng 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia. Tháng 1/2026, sau màn trình diễn thuyết phục, cô chính thức giành quyền tham dự Thế vận hội Mùa đông lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Tại Olympic 2026, Amber góp phần giúp đội tuyển Mỹ giành huy chương vàng nội dung đồng đội. Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, sự hiện diện của cô còn mang giá trị biểu tượng khi trở thành một trong những vận động viên công khai xu hướng tính dục, tích cực lên tiếng về sức khỏe tâm thần và quyền của cộng đồng LGBTQ+ trong thể thao.

Amber thừa nhận trầm cảm, lo âu và ADHD vẫn là những yếu tố cô phải học cách chung sống. Tuy nhiên, thay vì xem đó là rào cản, cô coi chúng là một phần của hành trình trưởng thành.