Gặp nghệ nhân cuối cùng còn giữ nghề làm lọng cung đình Huế

“Ngày nay, lọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghi lễ cưới, các sự kiện văn hóa. Tôi nhận khá nhiều đơn hàng, mỗi tháng cơ sở đưa ra thị trường khoảng 180 cây lọng lớn, nhỏ. Do đó, tôi cũng phải chỉ dạy kinh nghiệm cho những người thợ đang làm việc ở cơ sở để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp lại sự tin tưởng của khách hàng", nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên chia sẻ.