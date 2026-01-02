Cận cảnh nghệ nhân ở làng nghề hơn 600 tuổi xứ Huế biến tre thành tiền

Ông Võ Chức là nghệ nhân có 60 năm kinh nghiệm ở làng nghề Bao La cho biết, trước đây dân làng sử dụng nguyên liệu và quy trình sản xuất truyền thống nên năng suất thấp và thu nhập mỗi tháng rất thấp. Những năm gần đây được chính quyền địa phương và nhà nước quan tâm, hỗ trợ, tạo ra các lớp tập huấn và đầu tư các máy móc hiện đại, một phần người dân cũng cố gắng tìm tòi học hỏi những cái mới trên mọi phương diện nên thu nhập và năng suất cao hơn, tạo ra được nhiều sản phẩm độc đáo hơn.