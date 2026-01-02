Cận cảnh nghệ nhân ở làng nghề hơn 600 tuổi xứ Huế biến tre thành tiền

Khám phá làng nghề mây tre đan hơn 600 tuổi ở cố đô Huế
Từ nghề phụ lúc nhàn rỗi, người này chỉ dạy cho người khác, đời này nối đời sau từ đó hình thành làng nghề hơn 600 tuổi nổi tiếng đất cố đô. Đó là làng nghề đan mây tre Bao La (xã Đan Điền, TP Huế). Đối với các nghệ nhân ở Bao La, mỗi sản phẩm họ làm ra, không đơn thuần là vật dụng, mà còn lưu giữ trọn vẹn hồn cốt và sắc màu của mảnh đất Thần Kinh.
Theo các nghệ nhân ở làng Bao La, trước đây họ chỉ chuyên sản xuất những sản phẩm mây tre gia dụng đơn giản. Tuy nhiên sự xâm nhập của sản phẩm nhựa gia dụng giá rẻ khiến các sản phẩm của làng làm ra trở nên khó bán. Làng nghề từ đó đứng trước nguy cơ mai một, nhiều người bỏ nghề lên phố kiếm việc làm mới. Trước bối cảnh đó, năm 2007, những nghệ nhân cùng các hộ sản xuất yêu nghề thành lập Hợp tác xã mây tre đan Bao La với những cải cách mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của làng nghề.
Ông Võ Chức là nghệ nhân có 60 năm kinh nghiệm ở làng nghề Bao La cho biết, trước đây dân làng sử dụng nguyên liệu và quy trình sản xuất truyền thống nên năng suất thấp và thu nhập mỗi tháng rất thấp. Những năm gần đây được chính quyền địa phương và nhà nước quan tâm, hỗ trợ, tạo ra các lớp tập huấn và đầu tư các máy móc hiện đại, một phần người dân cũng cố gắng tìm tòi học hỏi những cái mới trên mọi phương diện nên thu nhập và năng suất cao hơn, tạo ra được nhiều sản phẩm độc đáo hơn.
"Trong tương lai, làng nghề cố gắng phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp, tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo hơn, phục vụ khách du lịch và những người dân muốn trang trí nội thất bằng mây tre, qua đó tăng thêm doanh thu và thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã”, ông Võ Chức chia sẻ.
Các nghệ nhân ở làng Bao La chia sẻ, ngoài hướng tới việc gìn giữ và phát triển truyền thống thì dân làng cũng cố gắng sáng tạo đổi mới, kết hợp thủ công với công nghệ hiện đại để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao nhưng vẫn giữ vững giá trị văn hoá độc đáo.
Qua các lớp tập huấn và cố gắng học hỏi công nghệ hiện đại, nhiều phụ nữ ở làng Bao La sử dụng các loại máy cưa một cách thuần thục. Qua đó đẩy nhanh tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm nhưng có giá cạnh tranh hơn trước kia.
Hiện nay, ngoài những người làm sản xuất đơn lẻ thì Hợp tác xã mây tre đan ở làng Bao La tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động, trong đó có nhiều phụ nữ và người lớn tuổi với mức thu nhập ổn định gần 5 triệu đồng/tháng.
Theo đại diện Hợp tác xã mây tre đan Bao La, các sản phẩm của làng nghề được làm chủ yếu từ nguồn nguyên liệu tre, mây có tại địa phương, rất thân thiện với môi trường.
Nhờ đó, các sản phẩm của làng được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Hà Nội và khu vực phía Bắc ưa chuộng và ký hợp đồng mua bán. Mặc dù xuất khẩu qua đơn vị trung gian nhưng doanh thu vẫn đạt hơn 5,6 tỷ đồng mỗi năm, trung bình mỗi tháng riêng từ hàng xuất khẩu đạt khoảng 280 triệu đồng. Ngoài ra, sản phẩm mây tre đan Bao La cũng có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần khẳng định thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Chứng nhận OCOP 4 sao là minh chứng cho chất lượng vượt trội của sản phẩm mây tre đan Bao La, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và tính độc đáo trong thiết kế.
Không chỉ làm ra các loại vật dụng thúng, mủng. Hiện nay, những nghệ nhân sáng tạo ra những mặt hàng như lồng đèn, khay mức để phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, Bao La cũng không dừng ở việc sản xuất mà còn là địa điểm du lịch thu hút khá nhiều khách tham quan. Tại đây, ngoài việc mua những món quà lưu niệm thì du khách có thể trực tiếp trải nghiệm tự tay làm ra những sản phẩm mây tre độc đáo với sự hướng dẫn của các nghệ nhân.