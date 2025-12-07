Mục sở thị khu nhà uốn lượn 'hình rắn' hiếm thấy tại làng nghề Lệ Mật

Lệ Mật (phường Việt Hưng) là một trong những làng nghề đặc sắc bậc nhất Thủ đô, nổi tiếng với nghề nuôi rắn và chế biến ẩm thực từ rắn, gắn với huyền tích cứu công chúa thời Lý và hệ thống di tích như đình, chùa Lệ Mật. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm du lịch văn hóa - ẩm thực độc đáo, xuất hiện trên Reuters, CNN và nhiều blog du lịch quốc tế, thường được xếp vào nhóm “điểm đến kỳ lạ nhất Việt Nam”.