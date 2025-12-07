Mục sở thị khu nhà uốn lượn 'hình rắn' hiếm thấy tại làng nghề Lệ Mật

Nằm ở phía Đông Bắc Hà Nội, cách trung tâm khoảng 7 km, làng Lệ Mật từ lâu được biết đến như cái nôi của nghề nuôi rắn truyền thống. Ngôi làng cổ hàng nghìn năm tuổi này không chỉ gắn với truyền thuyết về vị Thành hoàng khai phá 13 trại làng Thăng Long, mà còn nổi tiếng nhờ nghề nuôi, xử lý và chế biến rắn thành nhiều sản phẩm đặc trưng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Nhằm gìn giữ giá trị văn hóa lâu đời ấy, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch làng nghề, Hợp tác xã Lệ Mật triển khai dự án xây dựng trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật tại phường Việt Hưng. (Trong ảnh là phối cảnh của dự án)
Dự án được khởi công từ đầu tháng 7/2025, triển khai trên khu đất rộng 7.456 m² với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 10 tỷ đồng. Đây được xem là công trình trọng điểm nhằm đưa nghề nuôi rắn của Lệ Mật bước sang giai đoạn mới hiện đại hơn, bài bản hơn nhưng không mất đi bản sắc truyền thống.
Điểm nhấn cuốn hút nhất của dự án nằm ở khu nhà có thiết kế uốn lượn theo dáng hình con rắn, tạo ấn tượng mạnh ngay khi quan sát từ trên cao hoặc từ các trục đường bao quanh.
Đường cong chạy dọc công trình không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn tái hiện biểu tượng gắn liền với lịch sử làng nghề Lệ Mật.
Thiết kế này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu trưng mới của khu du lịch làng nghề, tạo dấu ấn khác biệt so với các điểm tham quan truyền thống của Hà Nội.
Sau gần 5 tháng thi công, công trình đã dần lộ rõ diện mạo. Phần thô của các khối nhà chính đã hoàn thiện, hệ thống cây xanh được bố trí phủ khắp khuôn viên, tạo không gian sinh thái mềm mại.
Nhiều hạng mục cảnh quan đã hoàn tất việc tạo hình, chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện bề mặt. Các nhóm công nhân làm việc liên tục, sơn sửa hàng rào, lắp đặt chi tiết và xử lý bề mặt để kịp tiến độ bàn giao giai đoạn 1 trong quý IV/2025.
Công trình được thiết kế theo mô hình liên hoàn, gồm các phân khu như không gian trưng bày lịch sử - văn hóa làng nghề, khu chăn nuôi và bảo tồn rắn, bò sát quý, khu biểu diễn - giáo dục tương tác, khu triển lãm và bán sản phẩm OCOP cùng không gian ẩm thực đặc sản từ rắn và khu lưu trú sinh thái phục vụ du khách.
Khối nhà trung tâm có sự kết hợp giữa 6 phòng chức năng hình bát giác và hai khu chuyên biệt, đảm nhiệm vai trò vận hành chính khi công trình đi vào hoạt động.
Khi hoàn thành, trung tâm sẽ là nơi giới thiệu hệ thống các loài rắn quý, giúp du khách tận mắt quan sát quá trình nuôi, chăm sóc và nghiên cứu bò sát. Đồng thời, đây cũng là không gian quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản chế biến từ rắn và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của làng nghề.
Lệ Mật (phường Việt Hưng) là một trong những làng nghề đặc sắc bậc nhất Thủ đô, nổi tiếng với nghề nuôi rắn và chế biến ẩm thực từ rắn, gắn với huyền tích cứu công chúa thời Lý và hệ thống di tích như đình, chùa Lệ Mật. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm du lịch văn hóa - ẩm thực độc đáo, xuất hiện trên Reuters, CNN và nhiều blog du lịch quốc tế, thường được xếp vào nhóm “điểm đến kỳ lạ nhất Việt Nam”.
Sản phẩm từ rắn được người dân chế biến thành món ăn, dược liệu và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trước biến đổi của xã hội, người dân không còn bắt rắn trong tự nhiên mà chuyển sang nuôi, phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Năm 2016, Hợp tác xã Làng nghề Lệ Mật được thành lập, quy tụ gần 30 hộ theo nghề.