Nhạc Việt ghi dấu đấu trường thế giới

(VTC News) -

Trên những sân khấu của năm 2025 - từ Intervision ở Moskva đến Sing!Asia - những dấu ấn của Đức Phúc, Phương Mỹ Chi hay concert Anh trai say hi cho thấy âm nhạc Việt đang bước ra thế giới không bằng sự mô phỏng, mà bằng chính bản sắc của mình.

Khi bản sắc trở thành “tấm hộ chiếu”

Năm 2025 chứng kiến bước chuyển hiếm có của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ khu vực. Từ chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision ở Moskva đến tiếng đàn bầu vang lên trong phần trình diễn của Phương Mỹ Chi tại Sing!Asia - những khoảnh khắc này không chỉ mang lại sự tự hào nhất thời, mà mở ra một cách tiếp cận mới: Vươn ra thế giới bằng chính tinh thần Việt.

Đức Phúc giành quán quân cuộc thi quốc tế Intervision 2025.

Nếu trước đây “quốc tế hóa” trong âm nhạc từng được hiểu là cố gắng hòa vào dòng chảy của thế giới, thì thế hệ nghệ sĩ hiện nay lại đi theo con đường khác: làm đậm bản sắc Việt đến mức thế giới phải chú ý. Điều này được thể hiện rất rõ ở See Tình (Hoàng Thùy Linh) và Bóng phù hoa (Phương Mỹ Chi) - hai ca khúc được khán giả quốc tế đón nhận không vì sự tương đồng với xu hướng toàn cầu, mà vì chất Việt không lẫn vào đâu được.

Chuyên gia âm nhạc Hồng Quang Minh nhìn nhận: Nghệ sĩ Việt không còn mơ giấc mơ quốc tế hóa bằng sự bắt chước, mà bằng cách mang giá trị của mình ra thế giới. Đức Phúc làm điều đó bằng bản lĩnh trên sân khấu quốc tế; Phương Mỹ Chi khéo léo đưa màu sắc dân gian vào định dạng trình diễn hiện đại; còn concert Anh trai say hi thu hút cộng đồng Việt tại Mỹ bằng cảm xúc Việt được thể hiện bằng tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.

Phương Mỹ Chi gây sốt tại Sing!Asia với hình ảnh đậm chất Việt

Đó là sự chuyển dịch quan trọng: từ tâm thế “đi khoe” sang tư duy “đi cạnh tranh”. Bản sắc văn hoá không còn là một lớp vỏ trang trí, mà trở thành tấm hộ chiếu giúp nghệ sĩ Việt định danh giữa thị trường âm nhạc toàn cầu. Đây cũng là hướng đi mà nhiều nền văn hoá châu Á từng lựa chọn - từ Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến Thái Lan - khi họ dùng chính văn hóa bản địa làm lợi thế cạnh tranh.

Việt Nam, với kho tàng dân ca đa dạng, nhạc cụ truyền thống độc đáo và ngôn ngữ âm nhạc giàu chất tự sự, có đầy đủ điều kiện để trở thành một sắc màu khác biệt trong bức tranh âm nhạc quốc tế. Năm 2025 cho thấy điều đó không còn là viễn cảnh xa xôi, mà đã có những nền móng đầu tiên.

Nền công nghiệp đang chuyên nghiệp hóa

Những dấu ấn của Phương Mỹ Chi hay Đức Phúc trong năm 2025 không chỉ là thành công cá nhân. Chúng cho thấy sự phát triển của hệ sinh thái âm nhạc Việt – từ sản xuất, bản quyền đến chiến lược truyền thông – đang bước vào giai đoạn bài bản hơn.

CEO Phan Anh, người đứng đầu VMAS - đơn vị đồng hành cùng Phương Mỹ Chi trong dự án Sing!Asia - chia sẻ: “Khi nhận lời tham gia chương trình, chúng tôi xác định đây không phải là cuộc thi, mà là cơ hội để giới thiệu văn hóa Việt. Vì vậy, ê-kíp trung thành với hướng đi đưa màu sắc dân tộc vào từng phần trình diễn: từ âm nhạc, phục trang đến thông điệp nghệ thuật".

Đó không chỉ là lựa chọn nghệ thuật mà còn là cách VMAS định hình chiến lược xây dựng nghệ sĩ: lấy văn hóa Việt làm trọng tâm, nhưng biểu đạt bằng chuẩn mực biểu diễn quốc tế.

Hai đêm concert "Anh trai say hi" bùng nổ tại Mỹ.

Theo chuyên gia Hồng Quang Minh, đẳng cấp quốc tế không nằm ở một vài thành tích, mà ở chuỗi giá trị âm nhạc được tổ chức bài bản: từ nhà sản xuất, đạo diễn âm nhạc, kỹ sư âm thanh đến truyền thông và pháp lý. Rào cản ngôn ngữ không còn là vấn đề lớn - khán giả thế giới sẵn sàng hát theo ca khúc nước ngoài nếu cảm xúc đủ mạnh. Điều cần cải thiện là nội lực kỹ thuật, văn hoá sân khấu, tư duy thương hiệu và khả năng duy trì phong cách nhất quán.

Ở góc nhìn của doanh nghiệp giải trí, CEO Phan Anh tin rằng vị thế kinh tế - xã hội của Việt Nam đang mở ra cơ hội lớn cho ngành âm nhạc. “Thế giới ngày càng chú ý đến Việt Nam. Khi Việt Nam được xem là thị trường tiềm năng, cơ hội cho các công ty giải trí và nghệ sĩ Việt cũng lớn hơn”, anh chia sẻ.

2025 vì thế trở thành một cột mốc đặc biệt: nếu thập niên trước giấc mơ “xuất khẩu âm nhạc” còn xa vời, thì nay những viên gạch đầu tiên đã được đặt. Thế hệ nghệ sĩ trẻ như Hoàng Thuỳ Linh, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc… đang không còn loay hoay giữa hai cực “giữ truyền thống” và “quốc tế hóa”, mà biết cách dung hòa để kể câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ toàn cầu.

Điều làm nên sự khác biệt của nhạc Việt không nằm ở việc dùng tiếng Anh hay quay MV ở nước ngoài, mà ở chỗ câu chuyện đó được kể ra sao. Khi nghệ sĩ Việt hiểu sâu văn hóa của mình và diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi với khán giả quốc tế, âm nhạc Việt sẽ không chỉ gây ấn tượng nhất thời, mà có thể ở lại lâu dài trong lòng công chúng thế giới.