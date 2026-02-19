Đừng uống rượu khi bụng đói: Sai lầm làm nồng độ cồn tăng vọt và tàn phá dạ dày

(VTC News) -

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nguyên tắc quan trọng hàng đầu để hạn chế tác hại của rượu là tuyệt đối không uống khi bụng đói.

Khi dạ dày trống rỗng, cồn không bị “cản lại” bởi thức ăn mà nhanh chóng đi xuống ruột non - nơi hấp thu cồn chủ yếu. Hệ quả là nồng độ cồn trong máu tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn, khiến người uống say nhanh, choáng váng, buồn nôn.

Không chỉ vậy, cồn còn tác động trực tiếp lên niêm mạc dạ dày. “Uống rượu lúc đói giống như đổ chất kích thích mạnh trực tiếp lên lớp bảo vệ mỏng manh của dạ dày. Nguy cơ viêm, loét, thậm chí xuất huyết tiêu hóa sẽ cao hơn rất nhiều”, bác sĩ Dũng phân tích. Trên thực tế, các bệnh viện thường ghi nhận số ca đau dạ dày, xuất huyết tiêu hóa tăng sau những đợt lễ Tết, liên hoan kéo dài.

Để giảm hấp thu cồn, bác sĩ khuyến cáo nên ăn nhẹ trước khi uống rượu. (Ảnh minh hoạ)

Để giảm hấp thu cồn, bác sĩ khuyến cáo nên ăn nhẹ trước khi uống rượu. Các thực phẩm giàu tinh bột và đạm như cơm, bánh mì, trứng, sữa có tác dụng “lót dạ”, giúp làm chậm quá trình cồn đi vào máu, đồng thời giảm kích ứng lên niêm mạc dạ dày. Đây là khuyến cáo cũng được nhiều tổ chức y tế đưa ra khi nói về uống rượu an toàn.

Nguyên tắc tiếp theo là uống chậm, tránh ép uống và không “cạn ly” liên tục. Gan là cơ quan chính chuyển hóa cồn, nhưng tốc độ xử lý của gan có giới hạn. Khi lượng cồn đưa vào quá nhanh, gan không kịp phân giải, khiến cồn tích tụ trong máu, gây say nhanh và làm tế bào gan bị quá tải. “Uống rượu không phải là cuộc đua. Uống chậm giúp cơ thể có thời gian thích nghi và giảm gánh nặng cho gan”, bác sĩ Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc vừa uống rượu vừa ăn uống thiếu kiểm soát cũng dễ gây rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ khuyên nên ăn chậm, nhai kỹ, không ăn quá no trong một bữa và không nằm ngay sau khi ăn hoặc sau khi uống rượu. Thói quen này giúp giảm nguy cơ trào ngược, đầy bụng, khó tiêu – những triệu chứng thường gặp sau các cuộc nhậu.

Ngoài ra, bổ sung đủ nước, tăng cường rau xanh và trái cây giúp cơ thể bù lại lượng nước mất đi do rượu có tính lợi tiểu, đồng thời hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa. Một số nghiên cứu cho thấy tình trạng mất nước làm các triệu chứng say rượu nặng hơn, kéo dài cảm giác mệt mỏi, đau đầu vào ngày hôm sau.

Các chuyên gia y tế cũng lưu ý rằng không có loại thực phẩm hay “thuốc giải rượu” nào có thể trung hòa hoàn toàn tác hại của cồn. Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe vẫn là hạn chế uống rượu bia, uống có kiểm soát và biết dừng đúng lúc. Với những người có bệnh nền về gan, dạ dày, tim mạch hoặc đang dùng thuốc, rượu bia có thể làm tình trạng bệnh nặng hơn và gây ra những biến chứng khó lường.

Uống rượu là lựa chọn cá nhân, nhưng uống thế nào để không trả giá bằng sức khỏe lại là điều mỗi người cần tỉnh táo cân nhắc.