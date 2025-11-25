Sai lầm khi giải rượu nhiều người mắc phải

(VTC News) -

Nhiều người tin rằng chỉ cần đổ mồ hôi, uống thật nhiều nước hay vào phòng xông hơi là có thể “đốt” nhanh lượng cồn trong cơ thể. Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết đây đều là những quan niệm sai lầm và tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm.

Nhiều nam giới có thói quen uống rượu bia vào buổi trưa hoặc tối rồi đi tập chạy bộ, chơi tennis, cầu lông hay đá bóng với suy nghĩ vận động mạnh sẽ giúp cồn thoát ra qua mồ hôi.

Thực tế, khi cơ thể còn cồn, tim và hệ mạch phải chịu áp lực lớn hơn bình thường. Tập nặng trong trạng thái này có thể gây vỡ mạch máu não, dẫn tới xuất huyết hoặc đột quỵ. Cách an toàn nhất sau khi uống rượu là nghỉ ngơi, để gan tự chuyển hóa cồn theo nhịp sinh lý.

Tập thể dục, uống nhiều nước, xông hơi đều là những sai lầm khi giải rượu. (Ảnh minh hoạ)

Một số người cố gắng uống thật nhiều nước với hy vọng “rửa trôi” lượng rượu trong máu. Tuy nhiên, chỉ 5-10% ethanol được đào thải qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu; phần lớn còn lại do gan xử lý.

Uống quá nhiều nước không giúp giảm nồng độ cồn mà còn dễ gây rối loạn điện giải, đặc biệt khi cơ thể vốn đã mất muối sau các cuộc nhậu. Lựa chọn phù hợp hơn là bù nước kèm điện giải bằng nước khoáng có muối, nước chanh muối, nước hoa quả hay oresol. Khi uống cần ăn kèm thực phẩm giàu tinh bột để tránh hạ đường huyết.

Thói quen xông hơi sau khi uống rượu cũng phổ biến vì nhiều người cho rằng mồ hôi sẽ giúp “đẩy” cồn ra ngoài. Cồn thực chất làm co mạch ngoại biên, giãn mạch trung tâm và giảm khả năng đông máu. Khi đưa cơ thể vào môi trường nóng, mạch máu biến động mạnh, nguy cơ vỡ mạch não, tai biến hoặc chèn ép sọ não tăng cao. Việc xông hơi khi còn cồn vì vậy được xem là đặc biệt rủi ro.

Ba hiểu lầm trên đều xuất phát từ mong muốn tỉnh táo nhanh để sinh hoạt, lái xe hoặc tránh bị xử phạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ thể chỉ an toàn khi được nghỉ ngơi, bù điện giải hợp lý và chờ gan tự đào thải cồn theo tự nhiên. Việc can thiệp sai cách không chỉ không giảm nồng độ cồn mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.