Bài văn khấn cúng khai trương, mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026

Cúng mở hàng, hay còn gọi là cúng khai trương đầu năm, là một nghi lễ quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt, đặc biệt với những gia đình, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Đây không chỉ là thủ tục mang tính truyền thống mà còn là cách thể hiện sự trân trọng đối với không gian buôn bán, với cộng đồng và với những giá trị tâm linh gắn bó lâu đời trong đời sống dân gian.

Theo quan niệm phổ biến, mỗi vùng đất đều có thần linh cai quản. Vì vậy, khi bắt đầu hoạt động kinh doanh trong năm mới, gia chủ thực hiện lễ cúng nhằm “trình báo”, xin phép và bày tỏ mong muốn được phù trợ để việc làm ăn diễn ra thuận lợi, ổn định và phát triển. Dù nhìn ở góc độ tín ngưỡng hay văn hóa, nghi thức này vẫn được xem là bước khởi đầu quan trọng, tạo tâm thế vững vàng cho cả năm Bính Ngọ 2026.

Để có một năm kinh doanh hanh thông, nhiều chủ cửa hàng, công ty cân nhắc kỹ lưỡng việc chọn ngày, giờ đẹp, phù hợp với tuổi và mệnh của mình để thực hiện cúng mở hàng. Theo lịch ngày tốt, trong năm Bính Ngọ 2026, có một số ngày đẹp để khai trương, mở cửa đầu năm gồm: Mùng 2 Tết (18/2/2026), mùng 4 Tết (20/2/2026), mùng 6 Tết (22/2/2026), mùng 8 (24/2/2026), mùng 9 (25/2/2026) và mùng 10 (26/2/2026).

Bên cạnh mâm lễ cúng, bài văn khấn cúng mở hàng đầu năm không chỉ là lời trình bày nghi thức khai trương mà còn thể hiện sự thành tâm, trang trọng của gia chủ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh trong năm mới.

Mâm lễ cúng mở hàng đầu năm cần có những gì?

Việc chuẩn bị lễ vật là phần không thể thiếu trong nghi thức cúng khai trương. Mâm lễ thể hiện sự thành tâm, chu đáo của gia chủ, đồng thời phù hợp với quy mô và điều kiện kinh tế của từng cửa hàng, doanh nghiệp.

Theo phong tục, các lễ vật cơ bản gồm:

Lọ hoa và mâm ngũ quả

3 đĩa xôi, 3 chén chè, 3 chén nước.

2 cây nến (đèn cầy).

Vàng bạc, hàng mã, tiền xâu chuỗi (1 xấp).

3 nén nhang

Trầu cau

Bánh ngọt

Gạo

Heo quay, gà luộc hoặc đầu heo cúng khai trương, tùy theo quy mô và điều kiện của doanh nghiệp, cửa hàng.

Ngoài ra, gia chủ có thể chuẩn bị mâm cỗ chay hoặc mâm cỗ mặn để cúng khai trương, mở hàng đầu năm, tùy điều kiện từng gia đình và phong tục từng vùng miền.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, gia chủ bày biện lễ vật trước cửa công ty hoặc cửa hàng. Đến giờ lành đã chọn, thực hiện thắp nhang, thắp đèn cầy và đọc bài văn khấn cúng mở hàng. Khi nhang cháy hết, cần thực hiện khấn tạ thần linh và hóa vàng mã. Sau đó mới đón khách mở hàng, người đầu tiên bước vào mua bán trong năm mới, thường được chọn là người hợp tuổi, có tính cách xởi lởi để tạo không khí vui vẻ.

Gợi ý mâm lễ cúng mở hàng đầu năm mới Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Loan Trần)

Văn khấn cúng khai trương, mở hàng đầu năm

Trong nghi thức cúng khai trương, bài văn khấn đóng vai trò trung tâm. Nội dung văn khấn thường thể hiện sự kính cẩn, trình bày rõ họ tên gia chủ, địa chỉ kinh doanh, thời điểm khai trương và nguyện vọng về một năm buôn bán thuận lợi.

Tùy theo từng gia đình, doanh nghiệp, văn khấn có thể được đọc tại ban thần Tài hoặc trước mâm cúng đặt ngoài cửa hàng. Bài văn khấn mở hàng tại ban thần Tài thường nhấn mạnh việc cầu mong tài lộc, kinh doanh phát đạt, khách hàng ổn định và mọi giao dịch diễn ra suôn sẻ.

Khi đọc văn khấn, gia chủ cần đọc rõ ràng, chính xác, thể hiện sự trang nghiêm và thành tâm. Đây là yếu tố quan trọng trong toàn bộ nghi lễ, góp phần tạo nên sự chỉn chu cho buổi khai trương đầu năm.

Văn khấn khai trương, mở hàng tại ban thần Tài

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài bản gia Thổ địa, Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền, hậu địa chủ Tài thần.

Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là:... sinh niên:...

Cửa hàng tại:...

Hôm nay tân niên xuân tiết, tín chủ con chọn được ngày lành, tháng tốt khai trương năm Bính Ngọ. Tín chủ con thành tâm sửa biện hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà, quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao Hành binh chi thần, Ngọc Tào Phán quan.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, các ngài đương niên thiên quan.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần.

Con kính lạy các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Khấu xin Thành hoàng bản địa, Thổ địa – thần Tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái. Xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua.

Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ, việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các ngài bỏ qua đại xá cho chúng con.

Cẩn xin chư vị Thần tài, Thổ địa phù hộ độ trì cho con trong thời gian tới được cư địa an bình, gia môn hưng vượng, vận đáo hanh thông, an định, công thành danh toại, kinh thương hữu đa khách hàng, doanh số tăng trưởng phát triển thịnh vượng, tài lộc dồi dào, bách sự như ý, sở nguyện tòng tâm.

Con xin Thành hoàng bản địa, Thổ địa – thần Tài, ông chủ gia, bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị tiền chủ, hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc. Người trần không gây khó dễ, người âm không gây kiếm chuyện.

Nay con xin phép được khai trương buôn bán trong mùng ... Tết năm Bính Ngọ

Cẩn mong các quan thần linh, Thổ địa, thần Tài minh chứng cho tấm lòng thành.

Phù hộ độ trì cho chúng con mở hàng được hanh thông thuận lợi. Cho chúng con kinh doanh phát triển thịnh vượng, đầu xuôi đuôi lọt cho cả năm được cát lành may mắn.

Không dám buôn gian bán lận, chỉ mong thật tâm mà nên sự thuận. Hiền lành mà được khách hàng chân thành ủng hộ.

Chúng con lễ bạc tâm thành, chắp tay cầu nguyện. Âm dương chưa tỏ tường, nếu có gì thiếu sót kính cẩn xin các Ngài đại xá cho.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn khai trương, mở hàng đầu năm

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy Đại vương Sở Vương hành khiển, Hỏa Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

Quan đương niên Hành khiển Thái tuế Chí đức tôn thần.

Các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.

Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, Định phúc Táo quân chư vị tôn thần.

Các thần linh cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày ... tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Tín chủ con là: ...

Hiện ngụ tại: …

Con xin thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, các thứ cúng dâng bày ra trước án. Tín chủ con là giám đốc công ty ... (chủ cửa hàng ...) nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, mại mãi tài vật giúp cho sinh hoạt.

Chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sanh lễ vật, cáo yết tôn thần, dâng cúng bách linh, cúi mong soi xét. Chúng con kính mời quan Đương niên, quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài Địa chúa Long mạch và tất cả thần linh cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, nhân sự bình an. Bốn mùa không hạn ách, tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị tiền chủ, hậu chủ, cùng chư hương linh y thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này, xin hãy tới đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ vận đáo hanh xương, tài lộc như gió mây tập hội.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Gia chủ có thể tham khảo bài văn khấn khai trương, mở cửa hàng. (Ảnh: Nhật Thùy)

Những lưu ý khi cúng mở hàng đầu năm mới

Để nghi thức diễn ra trọn vẹn, nhiều người cẩn thận xem lịch vạn niên hoặc nhờ chuyên gia phong thủy tư vấn ngày giờ phù hợp với tuổi của chủ cửa hàng, doanh nghiệp. Mục đích là lựa chọn thời điểm khai trương thuận lợi, tạo tâm lý an tâm khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Lễ cúng mở hàng thường được thực hiện ở ban thần Tài, ngoài sân hoặc trước cửa công ty, cửa hàng nhằm thông báo với thần linh cai quản khu vực. Gia chủ cần chú ý chọn hướng bày biện mâm lễ phù hợp, đảm bảo không gian gọn gàng, sạch sẽ.

Việc chuẩn bị đầy đủ lễ vật, bài cúng và xác định hướng đặt mâm trước khi thực hiện nghi thức là điều cần thiết. Sự chu đáo trong khâu chuẩn bị thể hiện tinh thần nghiêm túc đối với buổi khai trương.

Gia chủ cũng nên chuẩn bị phong bao lì xì, sau đó đặt phong bao vào két sắt hoặc để trên bàn thờ gia thần, bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thần Tài. Đây là cách lưu giữ lộc đầu năm, mang ý nghĩa khởi đầu tài chính thuận lợi.

Trong ngày đầu năm, chủ cửa hàng nên chuẩn bị nhiều tiền lẻ để việc giao dịch mở hàng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, tránh gián đoạn do thiếu tiền trả lại.

Người mở hàng đầu tiên trong năm mới được nhiều gia chủ lựa chọn kỹ lưỡng. Theo quan niệm dân gian, người này cần đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Trước hết là ngoại hình chỉn chu, ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa. Tên gọi cũng được cân nhắc, ưu tiên những tên mang ý nghĩa tốt đẹp như Phúc, Thọ, Lộc, Lợi, Ngọc, Ngân, Phát, Đạt, Minh, Sinh, Sanh, Sang, Nghĩa, Đức, Nhân, Tín, Hưng, Vinh, Việt, Anh, Linh, Quốc, Hùng, Sơn, Hà, Hoàng, Vương, Quang…

Người mở hàng nên có tính cách hồ hởi, xởi lởi, thoáng tính, tạo không khí vui vẻ trong ngày đầu năm. Đồng thời, người này không nên đang có tang chế, thai nghén hoặc gặp vận khí xấu như làm ăn thất bát, phá sản.

Theo quan niệm dân gian, cũng cần tránh người mang “khí đào hoa sát”, tức lối sống không đoan chính trong quan hệ hôn nhân, sinh hoạt tình dục bừa bãi. Ngoài ra, người nghiện rượu, bài bạc cũng không phù hợp. Yếu tố được đề cao là người có tâm, có đức, sống có tình nghĩa.

Cúng mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 không chỉ là nghi thức truyền thống mà còn là dịp để gia chủ chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần và kế hoạch kinh doanh. Sự thành tâm trong nghi lễ, cùng với chiến lược kinh doanh bài bản, mới là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp, cửa hàng phát triển ổn định trong năm mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.