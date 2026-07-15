Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Anh và Argentina bắt đầu lúc 2h ngày 16/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs Argentina mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Anh vs Argentina (2h ngày 15/7)

Trận đấu giữa Anh và Argentina thuộc vòng bán kết World Cup 2026 diễn ra trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta (Georgia, Mỹ). Trận đấu bắt đầu lúc 15h ngày 15/7 theo giờ địa phương, tương ứng 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam.

Trọng tài người Mỹ Ismail Elfath điều hành trận đấu. Hai trợ lý là Corey Parker và Kyle Atkins, trong khi trọng tài người Italy là Maurizio Mariani đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.

Đội giành chiến thắng sẽ gặp Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Đội tuyển Anh đấu với Argentina ở bán kết World Cup 2026.

Dữ liệu nhận định tỷ lệ thắng trận Anh vs Argentina của Opta cho thấy đây là cặp đấu gần như cân bằng. Anh thắng 37,3% trong các lượt mô phỏng 90 phút, Argentina đạt 32%, còn tỷ lệ hòa là 30,7%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, khả năng vào chung kết của Anh là 52,3%, so với 47,7% của Argentina.

Đây là lần thứ sáu Anh và Argentina gặp nhau tại World Cup. Anh thắng 3 trong 5 cuộc đối đầu trước, gần nhất là chiến thắng 1-0 ở vòng bảng năm 2002. Argentina thắng trận tứ kết năm 1986 và vượt qua đối thủ bằng loạt luân lưu ở vòng 1/8 năm 1998.

Tính trên mọi đấu trường, Anh thắng 6, hòa 6 và chỉ thua 2 trong 14 lần chạm trán Argentina. Hai đội chưa gặp lại nhau kể từ trận giao hữu năm 2005, khi Tam sư thắng 3-2 tại Geneva.

Anh hướng đến lần thứ hai góp mặt ở chung kết World Cup, sau chức vô địch năm 1966. Argentina có thành tích toàn thắng trong cả 5 trận bán kết trước đây của đội bóng này tại giải.