Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lấy hạnh phúc ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Chiều 15/7 tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm và dự Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2026 với đông đảo bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn bản Lóng Luông, xã Vân Hồ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Lóng Luông là địa danh mà trước năm 2018 luôn được coi là “điểm nóng” về tội phạm ma tuý của vùng Tây Bắc, nhưng ngày nay đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành miền đất bình yên, kinh tế - xã hội phát triển, đồng bào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhiều gia đình khá giả, giàu có, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài đến thăm quan, trải nghiệm.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cấp uỷ, chính quyền tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện một cách bài bản toàn tỉnh đã duy trì hoạt động có hiệu quả hơn 17.000 nhóm Liên gia tự quản về an ninh trật tự, 2.016 tổ An ninh Nhân dân; hơn 2.200 tổ Phòng cháy chữa cháy; tổ tham gia bảo vệ An ninh cơ sở với 6.600 thành viên; phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình này trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Trong những kết quả, thành tích chung của tỉnh Sơn La, xã Vân Hồ là “điểm sáng” về triển khai, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; từ 1/7/2025 đến nay, sau khi được tổ chức sắp xếp lại trên cơ sở sáp nhập từ 4 xã (gồm xã Vân Hồ, Lóng Luông, Chiềng Yên, Mường Men) với 36 tổ bản, 5.463 hộ dân và 25.007 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cấp ủy, chính quyền xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, xây dựng và duy trì hiệu quả 8 mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ chức 23 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự, về phòng, chống ma tuý, kết hợp phát giác, tố giác tội phạm và vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, tổ chức “ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi tới các đại biểu và toàn thể Nhân dân trên địa bàn lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trải qua 21 năm, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa to lớn, được tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, thực sự trở thành Ngày hội góp phần làm giàu thêm ý chí cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, tăng cường mối liên hệ “gắn bó máu thịt” giữa Công an với Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần củng cố, xây dựng “thế trận an ninh Nhân dân”, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa sức mạnh của quần chúng Nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự, tiếp tục giữ môi trường bình yên để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thấm nhuần quan điểm cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do nhân dân và vì Nhân dân; nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, thật sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, sâu rộng trong đời sống Nhân dân, thực sự trở thành phong trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp, nhất là hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp bảo vệ, xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị: "Tiếp tục duy trì, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nền nếp, thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của Nhân dân, không chỉ là phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên của Nhân dân, để Nhân dân trực tiếp tham gia, lấy hạnh phúc ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới và phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục. Đối với xã Vân Hồ, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích, kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực, phấn đấu xây dựng trở thành xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự của tỉnh để các xã, phường khác học tập trao đổi kinh nghiệm, để mọi người dân được sống trong một môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp, phấn đấu trở thành “xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội".

Cho rằng, thực hiện bảo vệ an ninh Tổ quốc là để tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, bản Lóng Luông Luông, xã Vân Hồ nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cần tích cực xây dựng, mở rộng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế - xã hội để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt hơn, giàu có hơn, mục tiêu của chúng ta là Nhân dân được bình yên, có được cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

"Với những yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới, tôi đề nghị lực lượng Công an Nhân dân nói chung, lực lượng Công an các cấp của tỉnh Sơn La nói riêng cần không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Chú trọng hướng dẫn Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống tội phạm, ma tuý, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện hiệu quả phong trào và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao nhiều phần quà tặng cấp ủy, chính quyền bản Lóng Luông và xã Vân Hồ; người có uy tín, già làng, trưởng bản có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu trên địa bàn; các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu: ông Đoàn Thế Kỷ là thương binh 1/4, (trú tại Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La); ông Trần Văn Hán là cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày (trú tại tổ dân phố 19/8, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La).

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Công tác của Trung ương đã đến thăm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, một trong những nữ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số (dân tộc Thái); đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV; Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV.