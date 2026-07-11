Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Mở rộng bảo vệ an ninh theo nguyên tắc 'phát triển đến đâu, an ninh đến đó'

(VTC News) -

Sáng 11/7, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư.

Tại buổi lễ, ghi nhận công lao to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam cho lực lượng An ninh nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thế giới đang trải qua những biến động và bất ổn nghiêm trọng. Bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới. Bên cạnh an ninh truyền thống, phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp ngày càng hiện hữu. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao vàng cho lực lượng An ninh nhân dân. (Ảnh: Bộ Công an)

Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác; không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ; với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh.

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại; không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến “nguy” thành “cơ” khi có thể.

Lực lượng An ninh nhân dân cần thống nhất nhận thức, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện Chiến lược An ninh quốc gia trong tình hình mới; khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.

Tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bộ Công an)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin.

Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án, sẵn sàng ứng phó hiệu quả.

Đặc biệt, coi trọng công tác phòng, chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động, chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ; đi đầu trong công tác an sinh xã hội để giải quyết tận gốc vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh.

An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát; tiếp tục gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.

Xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong Công an Nhân dân về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng đã xác định.

Cán bộ An ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.