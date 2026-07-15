(VTC News) -

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đưa ra khi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2026 giữa Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc, ngày 15/7.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề.

Theo đó, mức tăng trưởng cần đạt trong 6 tháng cuối năm tối thiểu 11,9%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 8,18% của 6 tháng đầu năm.

Chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

"Công tác quy hoạch cán bộ cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính chủ động, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa quy hoạch và bổ nhiệm khi cán bộ đã đủ điều kiện", Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Nhận định đánh giá cán bộ hiện vẫn là khâu khó, còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu nghiên cứu đổi mới tiêu chí đánh giá theo hướng thực chất, sát thực tiễn; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, đánh giá dựa trên dữ liệu, chương trình hành động cụ thể của từng cán bộ, đồng thời lấy vị trí việc làm làm cơ sở đánh giá.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các quy định mới về mô hình tổ chức Đảng, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kiến nghị hoàn thiện.

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ định hướng, cần quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, bởi qua thực tiễn kiểm tra cho thấy, một số hạn chế trong hoạt động của tổ chức Đảng xuất phát từ việc cán bộ tham mưu chưa nắm đầy đủ nhiệm vụ, quy trình, quy định, chưa được hướng dẫn, đôn đốc kịp thời.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng vấn đề không chỉ là việc cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn là bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, tổ chức tốt Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ hai năm 2026; chuẩn bị các bài viết chất lượng tham gia cuộc thi cấp Trung ương, phục vụ kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Về công tác dân vận, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh hiệu quả công tác này phải được thể hiện qua việc giải quyết những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công; bảo đảm công tác cán bộ đúng quy định của Đảng.

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực, công tác dân vận không chỉ dừng lại ở các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết, mà quan trọng hơn là bằng những việc làm cụ thể, giải quyết thỏa đáng các lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VGP)

Về công tác kiểm tra, giám sát, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo đẩy mạnh tự kiểm tra, tự giám sát ngay từ chi bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Các cấp ủy cần chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời, nghiêm minh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của Đảng ủy Chính phủ, việc thực thi công vụ và đánh giá cán bộ.

"Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ định kỳ 3 tháng, 6 tháng; đối với cán bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ cần xem xét, bố trí, sắp xếp vị trí công tác phù hợp", Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Thường trực quán triệt phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chuyển từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn", huy động đầy đủ nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.