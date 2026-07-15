Mỹ tiếp tục phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran

(VTC News) -

Ngày 15/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải bài viết mới trên mạng xã hội X với nội dung: "Lúc 6h ngày hôm này (giờ địa phương), lực lượng thuộc CENTCOM bắt đầu phát động loạt trận tấn công nhằm vào Iran. Các cuộc tấn công này được thiết kế nhằm làm suy yếu hơn nữa khả năng quân sự mà lực lượng Iran sử dụng để tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran và phát động đêm tấn công thứ 4 liên tiếp. Đêm qua, quân đội Mỹ cũng xác nhận hoàn thành vòng tấn công mới nhất nhằm vào Iran lúc 22h với hàng chục mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz và khu vực ven biển trúng hoả lực.

Cuộc xung đột ở Trung Đông tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đe dọa Mỹ sẽ tấn công những cây cầu và nhà máy điện ở Iran trong "tuần tới" nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.

Theo hãng thông tấn IRNA, ít nhất 7 binh sĩ Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào căn cứ quân sự ở thành phố Bampur, phía đông nam nước này. Trong khi đó, một số binh sĩ khác bị thương trong cuộc tấn công đang được điều trị y tế.

Hãng thông tấn Fars News thông tin thêm một số vụ nổ được nghe thấy ở thành phố Bampur vào khoảng nửa đêm qua. CENTCOM cũng thừa nhận họ tấn công "hàng chục mục tiêu quân sự" trong đợt tấn công mới kéo dài 7 giờ.

Hoả lực Mỹ đánh trúng mục tiêu Iran. (Video: CENTCOM)

Trong diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa chặn thêm tuyến đường xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông để đáp trả việc quân đội Mỹ, tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với tàu thuyền ra vào cảng của Iran.

"Việc xuất khẩu dầu khí của khu vực này sẽ dành cho tất cả mọi người hoặc không dành cho ai cả", thông báo của IRGC nêu rõ

Trước đó, Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa cảng của Iran trong khoảng 2 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Các hoạt động thực thi lệnh phong tỏa trải dài từ Trung Đông đến Ấn Độ Dương, cách nhau hàng nghìn dặm.