Mỹ tấn công Iran đêm thứ tư liên tiếp

(VTC News) -

Hành động quân sự của Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại lời đe dọa đánh thuế nặng đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và xác nhận các nước vùng Vịnh đồng ý đầu tư lớn vào Mỹ.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), những cuộc tấn công mới nhất nhằm mục đích "làm suy yếu khả năng tấn công tàu thương mại của Iran" ở eo biển, nơi Tehran nhiều lần thực hiện cuộc tấn công vào tàu dân sự.

Đám cháy bùng phát tại cảng đảo Kish ở Iran. (Ảnh: Reuters)

Cuộc phong tỏa hải quân mới bắt đầu có hiệu lực lúc 4h ngày 15/7 (theo giờ Singapore) - vào khoảng một giờ sau khi cuộc tấn công của Mỹ bắt đầu. Quan chức cấp cao của Iran cho rằng động thái này phá vỡ hiệu quả thỏa thuận đạt được với Washington về việc tạm dừng xung đột để cho phép cuộc đàm phán hòa bình diễn ra.

Hôm 14/7, Iran cho biết một loạt cuộc tấn công trước đó của Mỹ nhắm vào đảo Qeshm, tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với hoạt động dầu khí vùng Vịnh, vốn bị Tehran phong tỏa phần lớn kể từ khi xung đột bắt đầu.

Nhiều nhà chức trách địa phương cũng cho biết Mỹ tấn công "4 điểm" ở Bushehr - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Iran cùng khu vực biên giới của Iran gần Iraq và Kuwait. Đáp lại, Iran tấn công 2 tàu ở eo biển Hormuz khiến 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Ngoài ra, có một tàu chở dầu của Na Uy cũng bị trúng phải vụ nổ do thiết bị không xác định gây ra ngoài khơi bờ biển Oman vào sáng sớm 14/7. Tương tự, Kuwait xác nhận một trong những tàu hải quân của họ bị trúng tên lửa và máy bay không người lái của Iran khiến 4 thành viên thủy thủ đoàn bị thương.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công trên tuyến đường thủy này tiếp diễn, ông Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở cửa đối với tất cả tàu thuyền, ngoại trừ các tàu liên quan đến Iran. Theo ông, Mỹ sẽ áp dụng “lệnh phong tỏa toàn diện” nhưng chỉ đối với các tàu đi đến hoặc rời các cảng của Iran hoặc vận chuyển hàng hóa có liên quan đến Iran.

“Tôi quyết định thay thế khoản phí hoàn trả 20% của Mỹ bằng thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia vùng Vịnh sẽ thực hiện với Mỹ”, ông Trump thông tin trong bài đăng trên mạng xã hội Truth.

Trong khi đó, Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ không bao giờ được mở lại thông qua xung đột, hành động gây hấn hay động thái thù địch. Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran sẽ chiến đấu “đến hơi thở cuối cùng” và không nhượng bộ dù chỉ một tấc đối với quyền lợi của nước này tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.