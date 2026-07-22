Erik 'tung hỏa mù' khiến Anh Tú sập bẫy, Hùng Huỳnh bất chấp 'làm xấu' tại gameshow

(VTC News) -

Tập 7 Say Hi Rực Rỡ mang đến nhiều khoảnh khắc bất ngờ khi Erik liên tục khiến đồng đội sửng sốt bởi thể lực vượt xa vẻ ngoài thư sinh, còn Hùng Huỳnh lần đầu gạt bỏ nỗi sợ xấu để hết mình vì tiếng cười của cả đội.

Sau gần một tuần trải nghiệm tại Cù Lao Xanh, các thành viên của Say Hi Rực Rỡ dần bộc lộ nhiều khía cạnh khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu. Nếu Erik khiến mọi người phải nhìn lại vì sức bền và sự lăn xả trong các thử thách thể lực thì Hùng Huỳnh lại tạo ấn tượng khi sẵn sàng từ bỏ hình tượng chỉn chu để hòa mình vào bầu không khí vui vẻ của chương trình.

Thử thách dùng sức lực mang lại nhiều tiếng cười.

Điểm nhấn của tập 7 là màn đối đầu giữa Erik và Anh Tú trong thử thách trên bãi biển. Trước khi bước vào cuộc thi, Erik liên tục than mệt và khẳng định mình không hợp các trò chơi đòi hỏi sức mạnh. Tin lời đàn em, Anh Tú còn hào hứng tuyên bố sẽ "nhẹ tay".

Tuy nhiên, ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Erik lập tức thay đổi hoàn toàn. Nam ca sĩ thi đấu quyết liệt, liên tục bật dậy sau những pha vật ngã và phản công đầy bất ngờ khiến Anh Tú nhiều phen lúng túng. Màn "tung hỏa mù" thành công khiến cả dàn cast cười nghiêng ngả.

Không chỉ gây ấn tượng bằng thể lực, Erik còn cho thấy sự nhanh nhạy khi âm thầm quan sát chiến thuật của đội đối thủ trong thử thách "Gương mặt đại diện đảo" rồi quay về chia sẻ với đồng đội, góp phần tạo nên nhiều tình huống hài hước trên sóng truyền hình.

Nếu Erik khiến khán giả bất ngờ bởi "nội công" khó đoán, Hùng Huỳnh lại ghi dấu bằng sự thay đổi trong cách thể hiện bản thân. Từng thừa nhận luôn muốn giữ hình ảnh chỉn chu trước công chúng, nam ca sĩ lần này không còn ngần ngại làm xấu mình để mang đến tiếng cười.

Ở thử thách "Gương mặt đại diện đảo", Hùng Huỳnh diện bộ trang phục được ghép từ chăn, lưới đánh cá, cành cây và nhiều vật liệu có sẵn trên đảo để hóa thân thành một nhân vật với tạo hình độc đáo. Dù ngoại hình có phần "khó đỡ", anh vẫn tự tin catwalk và biểu diễn trước sự cổ vũ nhiệt tình của các thành viên.

Cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt đại diện đảo” với những màn hoá thân hài hước của dàn anh trai.

Đỗ Phú Quý cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động khi tiếp tục phát huy biệt danh "con thằn lằn" do Lê Dương Bảo Lâm đặt. Từ những màn tung hứng đến các thử thách vận động, nam ca sĩ đều không ngại tự trêu mình bằng loạt biểu cảm hài hước, mang đến nhiều tiếng cười cho đồng đội.

Bên cạnh các thử thách, tập phát sóng còn ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường của dàn nghệ sĩ. Họ cùng chuẩn bị bữa tối, phân chia công việc và hỗ trợ nhau trong sinh hoạt. Hùng Huỳnh đảm nhận vai trò "bếp trưởng", trong khi màn "đấu trí" tại Trạm tiện ích giữa Lê Dương Bảo Lâm và các thành viên tạo nên không ít tình huống vui nhộn.