Có gì ở gameshow sinh tồn hot nhất hiện nay, hút hơn 10 triệu lượt xem?

(VTC News) -

Là chương trình thực tế sinh tồn dành cho các idol nam tại Việt Nam, Say Hi rực rỡ đưa 19 nghệ sĩ rời khỏi vùng an toàn để bước vào hành trình khám phá thiên nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) và Cù Lao Xanh (Bình Định). Họ phải tự dựng lều, nhóm lửa, tìm nguồn nước, nấu ăn, vượt địa hình hiểm trở và ngủ giữa thiên nhiên mà không có sự hỗ trợ từ ê-kíp.

Những thử thách tưởng chừng chỉ là yếu tố tạo kịch tính lại trở thành "phép thử" bộc lộ rõ nhất con người của từng thành viên.

Gameshow "Say hi rực rỡ" thu hút hơn 10 triệu lượt xem sau 5 tập lên sóng.

Isaac gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh và trách nhiệm. Từ việc chọn vị trí dựng trại, căng dây, nhóm lửa đến hỗ trợ đồng đội, nam ca sĩ gần như luôn có mặt ở mọi công việc. HURRYKNG thậm chí hài hước nhận xét đàn anh là người "làm tất cả", khiến khán giả vừa bật cười vừa thấy được hình ảnh một thủ lĩnh âm thầm phía sau sân khấu.

Trong khi đó, RHYDER lại cho thấy sự năng động và tinh thần không ngại khó. Dù là em út, nam rapper luôn chủ động tìm cách giải quyết vấn đề, sẵn sàng đảm nhận phần việc nặng. Ngay cả khi chân vẫn còn đau vì chấn thương, anh vẫn cố gắng theo kịp đồng đội vì không muốn trở thành gánh nặng.

Không chỉ bộc lộ qua hành động, chương trình còn mang đến nhiều khoảng lặng để các nghệ sĩ chia sẻ về chính mình.

JSOL lần đầu thừa nhận anh luôn lo lắng trước ánh nhìn và đánh giá của người khác. WEAN cho biết bản thân từng trải qua cảm giác tương tự nhưng dần học cách chấp nhận và vượt qua.

Vvới những thử thách sinh tồn, chương trình hé lộ góc đời thường ít người biết của dàn anh trai.

Hùng Huỳnh cũng khiến nhiều người đồng cảm khi kể những ngày đầu tham gia chương trình, anh căng thẳng đến mức liên tục nấc cụt. Chỉ khi nhận ra mình không cần phải giỏi mọi thứ và có thể dựa vào đồng đội, nam ca sĩ mới thật sự thoải mái. Những chia sẻ tự nhiên ấy giúp khán giả nhìn thấy một phiên bản gần gũi hơn của các nghệ sĩ vốn luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu.

Bên cạnh những thử thách thể lực, Say Hi rực rỡ còn ghi điểm bởi bầu không khí hài hước xuyên suốt hành trình.

Đức Phúc và Pháp Kiều liên tục tung hứng, tạo nên nhiều tình huống khiến cả đoàn bật cười. Những màn đối đáp, "bóc phốt" nhau hay các khoảnh khắc xử lý tình huống vụng về đều diễn ra rất tự nhiên, không tạo cảm giác sắp đặt.

Chính yếu tố này giúp chương trình giữ được nhịp giải trí mà không làm mất đi tinh thần sinh tồn, đồng thời khiến hình ảnh của các nghệ sĩ trở nên gần gũi hơn trong mắt khán giả.

Chương trinh cũng dành nhiều thời lượng để các nghệ sĩ kết nối với thiên nhiên. Tại Kon Ka Kinh, các thành viên cùng trải nghiệm "tắm rừng", ngồi bên suối, lắng nghe âm thanh của núi rừng và chia sẻ cảm xúc. RHYDER thừa nhận ban đầu rất ngại xuống nước vì lạnh nhưng cuối cùng vẫn tham gia vì muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ở cạnh anh em. Pháp Kiều cũng cho biết chuyến đi khiến anh thêm yêu và trân trọng thiên nhiên.

Chương trinh cũng dành nhiều thời lượng để các nghệ sĩ kết nối với thiên nhiên.

Quan trọng hơn, những ngày cùng nhau dựng lều, nấu cơm, tìm thức ăn hay vượt suối đã giúp các thành viên hiểu và tin tưởng nhau hơn.

Sau 5 tập phát sóng, Say Hi Rực Rỡ thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên nền tảng phát hành, đồng thời liên tục tạo sức hút trên mạng xã hội nhờ những khoảnh khắc đời thường, chân thực của dàn anh trai.