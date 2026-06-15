Danh sách kênh VTV trực tiếp Bỉ vs Ai Cập, bảng G World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Bỉ đấu với Ai Cập lúc 2h ngày 16/6 trong khuôn khổ bảng G World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số Bỉ vs Ai Cập.

Thông tin trận Bỉ đấu với Ai Cập

Đội tuyển Bỉ đấu với Ai Cập lúc 2h ngày 16/6 trong bối cảnh cả 2 đội được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng. Opta đánh giá cơ hội thắng của Bỉ là 37,2%, chỉ nhỉnh hơn không nhiều so với mức 35,5% của Ai Cập.

Bỉ không còn ở đỉnh cao của thế hệ vàng, nhưng vẫn sở hữu những cầu thủ đủ sức tạo khác biệt. Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois và Romelu Lukaku đem đến kinh nghiệm, trong khi Jeremy Doku, Amadou Onana hay Charles De Ketelaere là nhóm cầu thủ đại diện cho giai đoạn chuyển giao.

Phong độ Bỉ trước World Cup 2026 có nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia đứng đầu bảng vòng loại với 18 điểm sau 8 trận, ghi 29 bàn và thủng lưới 7 lần.

Điểm mạnh của Bỉ nằm ở nhóm cầu thủ tấn công. De Bruyne vẫn là người điều phối chính, Doku có khả năng tạo đột biến ở biên, còn Trossard và Lukaku giúp đội bóng này có nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Bỉ vẫn sở hữu những cầu thủ đủ sức tạo khác biệt. (Ảnh: AP)

Ai Cập bước vào World Cup với mục tiêu chấm dứt chuỗi trận không thắng ở sân chơi này. Đội bóng châu Phi có Mohamed Salah và Omar Marmoush trên hàng công, nhưng sẽ phải tính toán kỹ trước đối thủ có chất lượng kiểm soát bóng tốt hơn.

Phong độ Ai Cập ở vòng loại World Cup rất ổn định. Đội bóng của huấn luyện viên Hossam Hassan đứng đầu bảng vòng loại châu Phi với 26 điểm và không thua trận nào. Đây là lần thứ tư Ai Cập góp mặt ở World Cup.

Ai Cập nhiều khả năng chơi thấp đội hình. Họ không cần kiểm soát bóng quá nhiều, mà ưu tiên giữ cự ly giữa các tuyến, bịt trung lộ và chờ cơ hội đưa bóng thật nhanh cho Salah hoặc Marmoush.

Salah vẫn là trung tâm trong mọi kỳ vọng của Ai Cập. Anh có thể thi đấu, nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất do vấn đề gân kheo cuối mùa giải. Nếu Salah không đủ khả năng bứt tốc liên tục, Ai Cập cần thêm sự hỗ trợ từ Marmoush, Trezeguet và Zizo.

Mohamed Salah là điểm sáng của đội tuyển Ai Cập tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Cách xem trực tiếp Bỉ đấu với Ai Cập trên VTV

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Trận Bỉ vs Ai Cập diễn ra lúc 2h ngày 16/6, được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Để xem trực tiếp World Cup 2026 trên điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, nền tảng truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.

Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”. VTV bố trí ô riêng cho World Cup 2026 ở khu vực này. Khán giả nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Với máy tính, khán giả truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.