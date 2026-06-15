World Cup 2026 hôm nay 15/6: Lamine Yamal sẽ thi đấu trận mở màn

(VTC News) -

Thông tin World Cup 2026 mới nhất xoay quanh tình hình thể lực của Lamine Yamal, trọng tài Somalia vẫn nhận thù lao dù không điều hành trận đấu nào và việc đội tuyển Uruguay mắc kẹt ở Mexico.

Lamine Yamal đủ sức khoẻ để thi đấu trận mở màn

HLV Luis de la Fuente cho biết Lamine Yamal đang ở trong “tình trạng lý tưởng” để ra sân trong trận mở màn World Cup 2026 của Tây Ban Nha gặp Cape Verde ngày hôm nay (15/6).

Dù không được kỳ vọng đá chính ở trận đấu diễn ra tại Atlanta, Yamal đã được xác nhận đủ điều kiện thi đấu sau khi hồi phục chấn thương gân kheo. Chấn thương này khiến ngôi sao 19 tuổi phải nghỉ thi đấu trong những tuần cuối mùa giải cùng Barcelona.

Lamine Yamal đủ thể lực để thi đấu trong trận ra quân của Tây Ban Nha ở World Cup 2026. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi đang tuân theo những chỉ dẫn từ đội ngũ y tế của Barcelona, CLB chủ quản của cậu ấy, cũng như các chuyên gia thể lực của đội tuyển Tây Ban Nha. Mọi đánh giá đều cho thấy Lamine Yamal đã sẵn sàng thi đấu.

Chúng tôi chưa biết cậu ấy sẽ chơi bao nhiêu phút. Điều đó còn phụ thuộc vào diễn biến trận đấu và tình huống cụ thể trên sân. Tuy nhiên, Yamal đang ở trạng thái lý tưởng để ra sân”, HLV De la Fuente phát biểu trong buổi họp báo.

Trọng tài bị từ chối nhập cảnh vẫn được trả đủ thù lao

Hãng thông tấn AP dẫn lời nguồn tin cho biết trọng tài Omar Artan vẫn sẽ nhận đầy đủ khoản thù lao dành cho các trọng tài tại World Cup 2026. Trọng tài người Somalia không thể điều hành bất kỳ trận đấu nào trong suốt giải đấu kéo dài gần sáu tuần vì bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. "Vị vua áo đen" cũng bị hải quan Mỹ giữ 11 tiếng để thẩm vấn.

Nguồn tin cho biết mức phí sẽ được xác định sau khi giải đấu kết thúc vào tháng tới.

Trọng tài người Somalia trước đó bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. (Ảnh: AP)

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) ngày 9/6 xác nhận một công dân Somalia dự kiến làm trọng tài tại World Cup đã bị từ chối nhập cảnh sau khi đến sân bay quốc tế Miami từ Istanbul. Cơ quan này cho biết Artan bị xem là “không đủ điều kiện nhập cảnh do những lo ngại trong quá trình thẩm tra”.

CBP cũng nhấn mạnh rằng tất cả những người muốn nhập cảnh vào Mỹ, bao gồm vận động viên, huấn luyện viên và thành viên các đoàn thể thao, đều phải trải qua quy trình kiểm tra và thẩm định của cơ quan này.

Máy bay chở tuyển Uruguay không được nhập cảnh vào Mỹ

Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa đã đến Cancun để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu mở màn gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 16/6. Tuy nhiên, tuyển Uruguay buộc phải chờ đợi vì chiếc máy bay chở cả đội không đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định của phía Mỹ.

Đội tuyển Uruguay bị mắc kẹt tại Mexico chỉ chưa đầy một ngày trước trận mở màn World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin, sự cố xuất phát từ những vấn đề liên quan đến giấy tờ của máy bay, khiến phương tiện này chưa được phê duyệt để thực hiện hành trình từ Cancun tới Miami.

Hiện đội tuyển Uruguay vẫn đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Mayakoba Complex, cách sân bay quốc tế Cancun khoảng 45 phút di chuyển bằng ô tô, trong khi chờ thông tin về kế hoạch di chuyển mới.

Vấn đề cần sớm được giải quyết bởi HLV Marcelo Bielsa dự kiến tham dự buổi họp báo chính thức trước trận tại sân vận động Miami. Tuy nhiên, khả năng chiến lược gia người Argentina lỡ cuộc hẹn với giới truyền thông đang ngày càng lớn.