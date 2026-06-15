Đại công trường nhà ga metro số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành

Trước đó, cuối tháng 12/2025, Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Dự án có chiều dài gần 40km, điểm đầu tại khu vực giao giữa đường Văn Cao và Hoàng Hoa Thám. Tuyến đi ngầm qua các tuyến phố Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng trước khi chuyển sang đi trên mặt đất tại dải phân cách giữa đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, kết thúc tại khu vực Hòa Lạc và Yên Xuân.