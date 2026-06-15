Danh sách kênh VTV trực tiếp Ả Rập Xê Út vs Uruguay, bảng H World Cup 2026

(VTC News) -

Ả Rập Xê Út đấu với Uruguay lúc 8h ngày 16/6 trong khuôn khổ bảng H World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số Ả Rập Xê Út vs Uruguay, giúp độc giả theo dõi đầy đủ các tình huống đáng chú ý của màn so tài này.

Thông tin trận Ả Rập Xê Út đấu với Uruguay

Ả Rập Xê Út đấu với Uruguay lúc 5h ngày 16/6 trên sân Hard Rock (Miami Gardens, bang Florida, Mỹ). Theo thuật toán dự đoán của Opta, đội tuyển Uruguay được đánh giá cao hơn với 64,7% cơ hội thắng, trong khi khả năng giành 3 điểm của Ả Rập Xê Út là 13,9%.

Ả Rập Xê Út từng tạo cú sốc lớn khi thắng Argentina ở World Cup 2022, nhưng sau đó vẫn bị loại từ vòng bảng. Họ bước vào World Cup 2026 trong trạng thái không thật sự ổn định. Đội bóng châu Á thay huấn luyện viên trưởng trước giải không lâu, khi Georgios Donis tiếp quản đội tuyển sau giai đoạn vòng loại nhiều áp lực.

Phong độ của Ả Rập Xê Út không ổn định trong thời gian gần đây. (Ảnh: AP)

Phong độ Ả Rập Xê Út trước World Cup không tạo cảm giác yên tâm cho các cổ động viên. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4, hòa 1 và thua 5 trận. Họ hòa Senegal 0-0 ở trận giao hữu cuối cùng, trước đó thắng Puerto Rico 3-0 nhưng thua Ecuador và Serbia cùng tỷ số 1-2.

Salem Al-Dawsari vẫn là thủ lĩnh quan trọng nhất. Tiền đạo này vừa có kinh nghiệm, vừa có khả năng tạo đột biến ở biên trái. Firas Al-Buraikan nhiều khả năng đá trung phong, giữ vai trò làm tường và tận dụng những pha phản công hiếm hoi.

Uruguay có nền tảng tốt hơn. Đội bóng Nam Mỹ từng 2 lần vô địch World Cup, nhưng bị loại ngay từ vòng bảng ở giải năm 2022. Dưới thời Marcelo Bielsa, Uruguay chơi với cường độ cao hơn, pressing quyết liệt hơn và sở hữu tuyến giữa đủ mạnh để kiểm soát nhiều kiểu thế trận.

Phong độ Uruguay trong 10 trận gần nhất trước World Cup 2026 không tồi. Đội bóng của Marcelo Bielsa thắng 4, hòa 4 và thua 2 trận. Họ không thắng 4 trận gần đây, trong đó có 2 trận hòa liên tiếp trước Anh và Algeria.

Uruguay không còn Luis Suarez hay Edinson Cavani, nhưng chất lượng nhân sự vẫn rất tốt. Federico Valverde là trung tâm ở tuyến giữa, Manuel Ugarte đem đến khả năng tranh chấp, còn Rodrigo Bentancur giúp đội bóng này có thêm sự kiểm soát. Khi có bóng, Uruguay có thể đẩy nhịp lên nhanh nhờ Darwin Nunez và Maximiliano Araujo.

Cách xem trực tiếp Ả Rập Xê Út đấu với Uruguay trên VTV

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Trận Ả Rập Xê Út vs Uruguay diễn ra lúc 8h ngày 16/6, được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Để xem trực tiếp World Cup 2026 trên điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, nền tảng truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.

Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”. VTV bố trí ô riêng cho World Cup 2026 ở khu vực này. Khán giả nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Với máy tính, khán giả truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.