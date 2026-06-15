Máy bay không được cấp phép sang Mỹ, đội tuyển Uruguay đổ lỗi cho FIFA

(VTC News) -

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa tin đội tuyển Uruguay đang gặp rắc rối lớn ngay trước ngày ra quân World Cup 2026. Theo kế hoạch ban đầu, Uruguay đóng quân và tập luyện tại Mexico trước khi bay sang Mỹ thi đấu với Ả Rập Xê Út. Trận đấu bắt đầu lúc 5h ngày 16/6 (theo giờ Việt Nam).

Các đội tuyển cần có mặt tại sân thi đấu trước một ngày nhằm tham quan, tập làm quen sân và tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Tuy nhiên, truyền thông Uruguay cho biết Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã không thể hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết cho chuyến bay từ Mexico đến Mỹ.

Đội tuyển Uruguay gặp rắc rối trước ngày ra quân.

Cuối cùng, vì chuyến bay chưa được cấp phép, Uruguay đành hủy bỏ buổi họp báo của HLV Marcelo Bielsa và Jose Gimenez.

Chính hãng hàng không Ovación cũng lên tiếng xác nhận chuyến bay đã bị hoãn ít nhất ba tiếng. Phía Liên đoàn bóng đá Uruguay luôn khẳng định rõ ràng rằng lỗi thuộc về FIFA, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục.

Uruguay rơi vào bảng H cùng các đối thủ Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út và Cape Verde. Về mặt lý thuyết, Uruguay được đánh giá rất cao - chỉ kém ứng viên vô địch Tây Ban Nha. Nhưng Ả Rập Xê Út luôn mang đến rất nhiều ẩn số còn Cape Verde là cái tên giàu năng lượng, sức mạnh đến từ châu Phi.

Dưới bàn tay của huấn luyện viên trưởng Bielsa, đội tuyển Uruguay mang đến lối chơi giàu năng lượng với khả năng gây áp lực mạnh mẽ và chuyển đổi trạng thái ở tốc độ cao. Đại diện Nam Mỹ từng gây tiếng vang khi đánh bại cả Brazil lẫn Argentina ở vòng loại World Cup và vào đến bán kết Copa America 2024.

Uruguay vẫn còn đó các ngôi sao như Gimenez, Ronald Araujo, Rodrigo Bentacur hay Federico Valverde. Đáng tiếc, nước này không còn chứng kiến nhiều tiền đạo đẳng cấp thế giới như Suarez, Forlan,...

Thay vào đó, ông Bielsa đành phải trông cậy vào Darwin Nunez - một tiền đạo tài năng nhưng chưa bao giờ có được sự ổn định cần thiết. Dẫu vậy, việc Uruguay vượt qua vòng bảng sẽ không làm nhiều người bất ngờ.