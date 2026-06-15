Nhận định bóng đá Ả Rập Xê Út vs Uruguay, bảng H World Cup 2026

(VTC News) -

Ả Rập Xê Út đấu với Uruguay lúc 5h ngày 16/6 trên sân Hard Rock (Miami Gardens, bang Florida, Mỹ). Theo thuật toán dự đoán của Opta, đội tuyển Uruguay được đánh giá cao hơn với 64,7% cơ hội thắng, trong khi khả năng giành 3 điểm của Ả Rập Xê Út là 13,9%.

Nhận định bóng đá Ả Rập Xê Út vs Uruguay

Ả Rập Xê Út từng tạo cú sốc lớn khi thắng Argentina ở World Cup 2022, nhưng sau đó vẫn bị loại từ vòng bảng. Họ bước vào World Cup 2026 trong trạng thái không thật sự ổn định. Đội bóng châu Á thay huấn luyện viên trưởng trước giải không lâu, khi Georgios Donis tiếp quản đội tuyển sau giai đoạn vòng loại nhiều áp lực.

Uruguay có nền tảng tốt hơn. Đội bóng Nam Mỹ từng 2 lần vô địch World Cup, nhưng bị loại ngay từ vòng bảng ở giải năm 2022. Dưới thời Marcelo Bielsa, Uruguay chơi với cường độ cao hơn, pressing quyết liệt hơn và sở hữu tuyến giữa đủ mạnh để kiểm soát nhiều kiểu thế trận.

Phần lớn cầu thủ Ả Rập Xê Út thi đấu trong nước. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Ả Rập Xê Út

Phong độ Ả Rập Xê Út trước World Cup không tạo cảm giác yên tâm cho các cổ động viên. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4, hòa 1 và thua 5 trận. Họ hòa Senegal 0-0 ở trận giao hữu cuối cùng, trước đó thắng Puerto Rico 3-0 nhưng thua Ecuador và Serbia cùng tỷ số 1-2.

Ả Rập Xê Út ghi 12 bàn và thủng lưới 13 lần trong chuỗi 10 trận này. Con số không quá tệ, nhưng vấn đề là họ thường gặp khó khi đối đầu các đội có chất lượng cao hơn. Trận thua Ai Cập 0-4 hay thất bại trước Ecuador cho thấy hàng thủ đội bóng châu Á dễ bị kéo giãn khi phải chống lại các pha lên bóng tốc độ.

Cách tiếp cận hợp lý của Ả Rập Xê Út là giữ khối đội hình thấp, giảm không gian giữa hàng tiền vệ và hàng thủ. Họ khó có thể đôi công với Uruguay, nhất là khi đối thủ có nhiều cầu thủ mạnh trong tranh chấp và chuyển trạng thái.

Salem Al-Dawsari vẫn là thủ lĩnh quan trọng nhất. Tiền đạo này vừa có kinh nghiệm, vừa có khả năng tạo đột biến ở biên trái. Firas Al-Buraikan nhiều khả năng đá trung phong, giữ vai trò làm tường và tận dụng những pha phản công hiếm hoi.

Phân tích phong độ Uruguay

Phong độ Uruguay trong 10 trận gần nhất trước World Cup 2026 không tồi. Đội bóng của Marcelo Bielsa thắng 4, hòa 4 và thua 2 trận. Họ không thắng 4 trận gần đây, trong đó có 2 trận hòa liên tiếp trước Anh và Algeria.

Darwin Nunez rất quen thuộc với đối thủ khi anh vừa trải qua mùa giải thi đấu tại Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Uruguay ghi 10 bàn và thủng lưới 9 lần trong 10 trận vừa qua. Thất bại 1-5 trước Mỹ là kết quả đáng lo nhất, nhưng nhìn tổng thể, đội bóng Nam Mỹ vẫn giữ được sự chắc chắn ở nhiều trận đấu. Họ có 5 trận sạch lưới trong giai đoạn này.

Uruguay không còn Luis Suarez hay Edinson Cavani, nhưng chất lượng nhân sự vẫn rất tốt. Federico Valverde là trung tâm ở tuyến giữa, Manuel Ugarte đem đến khả năng tranh chấp, còn Rodrigo Bentancur giúp đội bóng này có thêm sự kiểm soát. Khi có bóng, Uruguay có thể đẩy nhịp lên nhanh nhờ Darwin Nunez và Maximiliano Araujo.

Trước Ả Rập Xê Út, Uruguay có cơ sở để chơi chủ động. Nếu pressing tầm cao hiệu quả, họ có thể buộc đối thủ mắc lỗi ngay từ phần sân nhà. Tuy nhiên, việc một số trụ cột hàng thủ bỏ ngỏ khả năng ra sân khiến Bielsa vẫn phải thận trọng.

Thông tin đội hình

Ả Rập Xê Út vắng Nawaf Al Aqidi vì chấn thương cơ. Ngoài trường hợp này, đội bóng châu Á không có nhiều vấn đề lớn về lực lượng. Salem Al-Dawsari tiếp tục giữ vai trò đội trưởng và là nguồn cảm hứng chính trên hàng công. Firas Al-Buraikan được dự đoán đá cao nhất.

Uruguay có nhiều dấu hỏi hơn. Jose Gimenez, Ronald Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Matias Vina và Sebastian Caceres đều chưa chắc thi đấu. Trong số này, Caceres là người có khả năng góp mặt cao nhất và có thể đá trung vệ cùng Santiago Bueno. Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Darwin Nunez nhiều khả năng đá chính.

Đội hình dự kiến Ả Rập Xê Út: Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Bu; Kanno, Al-Khaibari; N Al-Dawsari, Al-Juwayr, S Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Đội hình dự kiến Uruguay: Muslera; Varela, Caceres, Bueno, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, M Araujo; Vinas, Nunez.

Dự đoán kết quả: Ả Rập Xê Út 1-2 Uruguay.