Phía bên kia thành phố tập 12: Cương quyết tâm làm một việc vì Tuyết Lan

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 12.

Trong tập trước, ông ngoại của Khuê (NSƯT Phú Đôn) bất ngờ trở về và gây ra vô số rắc rối. Đỉnh điểm là việc sự thật về quá khứ của bà Xuân (Huyền Sâm) được hé lộ: vì nợ nần cờ bạc của bố, bà từng phải làm việc tại quán hát và một mình mang thai Khuê trong sự ghẻ lạnh của người đời.

Sự xuất hiện của bà Phúc (Khánh Linh) năm xưa không chỉ là cứu cánh mà còn là khởi đầu cho tình bạn thân thiết giữa hai gia đình. Tuy nhiên, sự nhẫn tâm của ông ngoại khi định bán con gái mình để lấy tiền đánh bạc khiến Khuê (Thái Vũ) vô cùng đau đớn.

Lần đầu tiên, Khuê trở nên cứng rắn, quyết liệt đuổi ông ngoại ra khỏi nhà để bảo vệ mẹ và giữ bình yên cho gia đình.

Ông ngoại xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống bình yên gia đình Khuê.

Mở đầu tập 12 Phía bên kia thành phố, Tuyết Lan (Tú Quyên) bất ngờ đến nhà Khuê để học nhóm, tiện thể thăm bà Xuân khi nghe tin bà bị ốm. Sự xuất hiện của cô bạn xinh đẹp, học giỏi khiến cả bà Xuân, bà Phúc và Cương (Võ Hoài Vũ) đều ngỡ ngàng.

Hai mẹ không giấu nổi niềm vui, liên tục nhìn chằm chằm vào Lan khiến Cương phải lên tiếng nhắc nhở. Trong khi bà Xuân hạnh phúc vì lần đầu thấy Khuê có bạn gái đến thăm, thì bà Phúc lại hài hước đùa rằng một người hoàn hảo như Lan mà chơi được với Cương thì đúng là "người giời".

Ở một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Thái (Nguyên Thành) và Phi Yến (Hà Linh) ngày càng trở nên tồi tệ. Phi Yến đứng đợi Thái rất lâu trước cổng nhà nhưng chỉ nhận lại thái độ hờ hững. Khi Thái tuyên bố Yến đừng tìm mình nữa, cô nàng không ngần ngại buông lời châm chọc, cho rằng cả hai đều "hư hỏng" như nhau nên chẳng ai có quyền coi thường ai. Sự dứt khoát của Thái khiến Yến vô cùng cay cú.

Phân cảnh đáng chú ý nhất tập phim là cuộc trò chuyện riêng giữa Tuyết Lan và Cương. Lan thú nhận mình vẫn giấu mẹ việc Cương có mặt trong nhóm học thêm vì bà chỉ muốn cô học cùng Khuê.

Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân thích học chung với cả nhóm, đặc biệt là sự hiện diện của Cương khiến cô thấy rất vui. Xúc động trước lời tâm sự của Lan, Cương hứa với Lan rằng từ giờ cậu sẽ học hành thật giỏi, dù chỉ bằng nửa Khuê thôi cũng được, để Lan có thể tự tin nói với mẹ về tình bạn của cả hai.

Cương quyết tâm thay đổi vì Tuyết Lan.

Liệu sự quyết tâm của Cương có giúp cậu thay đổi tích cực trong học tập? Thái sẽ phản ứng ra sao trước thái độ gai góc của Phi Yến?

Tập 12 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 15/6 trên VTV1.