Vướng mắc tỷ USD sau tuyên bố Mỹ - Iran ký thỏa thuận hòa bình

(VTC News) -

Theo CNN, chính quyền Mỹ bác bỏ tuyên bố từ phía Iran rằng Tehran sẽ nhận được hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng trước khi bắt đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày, sau lễ ký thỏa thuận dự kiến diễn ra vào 19/6.

Một quan chức Mỹ nói với CNN: “Điều này hoàn toàn không đúng. Đây là một thỏa thuận theo nguyên tắc ‘đổi kết quả lấy lợi ích’ và sẽ không có bất kỳ khoản tiền bị đóng băng nào được giải ngân nếu Iran chưa thực hiện các cam kết của mình”. Phản ứng của Washington được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố giai đoạn đàm phán tiếp theo sẽ chỉ bắt đầu nếu Mỹ thực hiện trước một số nghĩa vụ, trong đó có việc giải phóng các khoản tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Những tuyên bố trái ngược cho thấy giữa Mỹ và Iran hiện vẫn tồn tại khác biệt đáng kể trong cách hai bên mô tả các điều kiện để tiến trình đàm phán tiếp theo được triển khai.

Theo một quan chức Mỹ khác, quân đội nước này nhận chỉ đạo chuẩn bị dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz vào 19/6, với điều kiện thỏa thuận với Iran được ký kết đúng kế hoạch. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau khi đạt được thỏa thuận với Tehran, ông cho phép “dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ” đối với các cảng của Iran.

Sau đó cùng ngày, ông tiếp tục viết: “Khi eo biển được mở trở lại sau lễ ký thỏa thuận vào thứ Sáu, phục vụ hoạt động rà phá thủy lôi, dầu mỏ sẽ lại lưu thông theo cả hai hướng vì lợi ích của khu vực và toàn thế giới". Ông Trump ban hành lệnh phong tỏa từ giữa tháng 4, khoảng sáu tuần sau khi cuộc chiến bùng phát. Tuy nhiên, giới chức Mỹ lưu ý rằng đây mới là kế hoạch hiện tại và vẫn có khả năng thay đổi trước thời điểm ký kết.

Trong khi đó, Iran khẳng định mục tiêu ưu tiên hàng đầu sau khi ký thỏa thuận là chấm dứt toàn bộ các lệnh trừng phạt. Phát biểu trên Đài Tin tức Cộng hòa Hồi giáo Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết: "Chúng tôi có nhiều vấn đề cần giải quyết. Vấn đề đầu tiên là chấm dứt toàn bộ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Theo ông, quá trình nới lỏng trừng phạt cũng cần bao gồm: Chấm dứt các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; Hủy bỏ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Iran hiện là một trong những quốc gia chịu nhiều biện pháp trừng phạt nhất thế giới. Ngay cả trước khi chiến sự bùng phát, nền kinh tế nước này đã chịu áp lực lớn từ các lệnh cấm vận, lạm phát kéo dài.