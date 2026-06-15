Ông Trump tuyên bố Mỹ - Iran ký kết thỏa thuận hòa bình

(VTC News) -

Hôm 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên nền tảng Truth Social với nội dung: "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả! Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ"

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông viết tiếp: “Thỏa thuận vĩ đại này sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn khu vực. Nhiều tổng thống cố gắng thiết lập hòa bình với Iran, nhưng tất cả đều thất bại trước khi tôi xuất hiện. Các nhà lãnh đạo của khu vực lần đầu tiên đã tìm được một vị tổng thống có thể giúp họ đạt được hòa bình thực sự. Với việc mở eo biển sau khi ký kết thỏa thuận, vì mục đích dỡ bỏ mìn, dầu sẽ chảy trở lại cả hai đầu cho khu vực và thế giới!”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tương tự, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận văn bản ghi nhớ với Mỹ đã hoàn thiện và sẽ được ký kết chính thức vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.

“Văn bản ghi nhớ đã được hoàn thiện và lễ ký kết chính thức Biên bản ghi nhớ Islamabad sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào 19/6. Và những cam kết của chúng tôi cũng sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 19/6”, ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Ông Gharibabadi giải thích thêm: “Hai vấn đề sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Thứ nhất, chấm dứt vĩnh viễn và ngay lập tức xung đột trên tất cả mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Thứ hai, dỡ bỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Ông Gharibabadi cho biết bản ghi nhớ này “không chỉ là sản phẩm của những nỗ lực ngoại giao”, mà còn là những gì ông mô tả là “thành tựu quân sự” của Iran.

Ngay sau khi các thông tin được công bố, Thủ tướng Anh Keir Starmer lập tức bày tỏ sự hoan ngênh và ủng hộ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, gọi đó là "bước tiến vô cùng quan trọng trong việc chấm dứt xung đột, đảm bảo ổn định khu vực và mở lại eo biển Hormuz".