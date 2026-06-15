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Giới siêu giàu Mỹ 'ôm' lượng tiền mặt lớn chưa từng có

(VTC News) -

Khảo sát của Goldman Sachs cho thấy các cá nhân sở hữu từ 1 triệu USD trở lên hiện giữ 20% danh mục đầu tư dưới dạng tiền mặt thay vì cổ phiếu, trái phiếu như trước.

THÙY DƯƠNG
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