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Giới siêu giàu Mỹ 'ôm' lượng tiền mặt lớn chưa từng có
(VTC News) -
Khảo sát của Goldman Sachs cho thấy các cá nhân sở hữu từ 1 triệu USD trở lên hiện giữ 20% danh mục đầu tư dưới dạng tiền mặt thay vì cổ phiếu, trái phiếu như trước.
THÙY DƯƠNG
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