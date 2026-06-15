Thêm 2 tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 năm 2026

(VTC News) -

Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, các địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ chấm thi, công bố điểm và điểm chuẩn để thí sinh hoàn tất quá trình xét tuyển vào các trường THPT.

Theo cập nhật mới nhất, Phú Thọ và Huế là hai địa phương mới nhất công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10, cùng vào ngày 14/6.

Tại Phú Thọ, Sở GD&ĐT mở hệ thống tra cứu điểm thi từ 16h cùng ngày. Thí sinh có thể tra cứu kết quả bằng số báo danh theo hướng dẫn của ngành giáo dục địa phương. Kỳ thi năm nay của tỉnh này có hơn 57.000 thí sinh dự thi với ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Trong khi đó, tại Huế, bên cạnh điểm thi, Sở GD&ĐT cũng công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập. Trong số các trường không chuyên, Trường THPT Hai Bà Trưng có mức điểm chuẩn cao nhất, tiếp theo là Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Tính đến sáng nay 15/6, toàn quốc có 17/34 tỉnh thành công bố điểm thi lớp 10 năm 2026. (Ảnh: Minh Đức)

Tính đến thời điểm hiện tại, có 17 tỉnh, thành phố công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ và Huế.

Mời bạn đọc tra cứu điểm thi lớp 10 nhanh chóng, chính xác nhất, cập nhật liên tục 34 tỉnh, thành trên cả nước:

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 diễn ra sau khi cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Sự thay đổi này kéo theo những điều chỉnh nhất định về quy mô tuyển sinh, mạng lưới trường lớp và công tác tổ chức thi tại nhiều địa phương.

Theo thống kê, TP.HCM tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớp 10 đông nhất cả nước với hơn 151.000 em. Hà Nội đứng thứ hai với khoảng 124.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập sẽ được xác định căn cứ vào kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh tại từng địa phương.