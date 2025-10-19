Cận cảnh bến sông Sài Gòn sẽ thành trung tâm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Chính vì vậy, việc dừng dự án nhà ở để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là quyết định hành chính, mà còn là thông điệp về sự trân trọng quá khứ, gìn giữ “ký ức đô thị” giữa không gian đô thị đang không ngừng đổi thay. Nhiều người dân TP.HCM bày tỏ sự ủng hộ trước chủ trương này. Họ cho rằng thay vì mọc lên thêm những tòa cao ốc thương mại, khu vực Bến Nhà Rồng cần được quy hoạch thành không gian văn hóa mở, nơi người dân có thể tự hào giới thiệu về lịch sử, con người và bản sắc TP.HCM với du khách trong và ngoài nước